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GreenCloud Printer для Windows

GreenCloud Printer 7.8.0.0

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Описание GreenCloud Printer 7.8.0.0Описание   Скачать GreenCloud Printer 7.8.0.0СКАЧАТЬ (16,34 Мб) Скриншоты GreenCloud Printer 7.8.0.0Скриншоты (1)   Статистика GreenCloud Printer 7.8.0.0Статистика   Отзывы о GreenCloud Printer 7.8.0.0Отзывы (1)  
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2.83 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 2.83 из 5
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GreenCloud Printer - драйвер виртуального принтера, который по заявлениям разработчика позволяет пользователям сократить расход бумаги, чернил и тонера (экономия составляет до 60%), а также работающий со всеми моделями печатных устройств.

Среди полезных опций GreenCloud Printer имеется предварительный просмотр печати, удаление ненужных страниц, печать нескольких страниц на одном листе бумаги, создание PDF-документов, а также отправка по электронной почте или в облачные сервисы хранения данных Dropbox, Google Docs, Evernote, Minus.com и другие.

Что нового в GreenCloud Printer 7.8.0.0?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты GreenCloud Printer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 4 600
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДрайверы - Печать

Отзывы о программе GreenCloud Printer

Yuri про GreenCloud Printer 7.7.2.0 [23-11-2014]

I need letters of text with BLACK outline and GRAY inside, because it is much more readable. For example hp1100 has this function in standard drivers, but my Cannon LBP1120 has not.
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