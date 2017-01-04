GreenCloud Printer - драйвер виртуального принтера, который по заявлениям разработчика позволяет пользователям сократить расход бумаги, чернил и тонера (экономия составляет до 60%), а также работающий со всеми моделями печатных устройств.

Среди полезных опций GreenCloud Printer имеется предварительный просмотр печати, удаление ненужных страниц, печать нескольких страниц на одном листе бумаги, создание PDF-документов, а также отправка по электронной почте или в облачные сервисы хранения данных Dropbox, Google Docs, Evernote, Minus.com и другие.