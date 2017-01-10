SpeedyFox - небольшая утилита для Mozilla Firefox, предназначенная для ускорения работы браузера. Позволяет до трех раз увеличить скорость загрузки Firefox. Оптимизирует sqlite-базы в папке с Firefox, в которых хранятся закладки, cookies, различные настройки, журналы загрузок, журналы посещения ресурсов и многое другое, удаляет пустые ячейки из файлов и оставляет в них только нужную информацию.
Программка неплохая, но зараженная. Аккуратнее. | 1 | Ответить
Геракл про SpeedyFox 2.0.14 [23-01-2016]
А разве это не та же утилита которую можно скачать с "дополнения"? | | Ответить
илья про SpeedyFox 2.0.11.81 [29-01-2015]
а расширение speedy boost хуже этой утилиты?) | | Ответить
(ерж про SpeedyFox 2.0.5 [19-10-2013]
Скорость работы браузеров (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera 12.16) повысилась заметно, вот правда непонятно, как вернуть настройки браузера до оптимизации этой утилитой, если такое желание вдруг появится. | | Ответить