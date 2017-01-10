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4.13 из 5, всего оценок - 24 Рейтинг программы - 4.13 из 5

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5 SpeedyFox - небольшая утилита для Mozilla Firefox, предназначенная для ускорения работы браузера. Позволяет до трех раз увеличить скорость загрузки Firefox. Оптимизирует sqlite-базы в папке с Firefox, в которых хранятся закладки, cookies, различные настройки, журналы загрузок, журналы посещения ресурсов и многое другое, удаляет пустые ячейки из файлов и оставляет в них только нужную информацию.