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SpeedyFox для Windows

SpeedyFox 2.0.18.111

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Описание SpeedyFox 2.0.18.111Описание   Скачать SpeedyFox 2.0.18.111СКАЧАТЬ (749 Кб) Скриншоты SpeedyFox 2.0.18.111Скриншоты (1)   Статистика SpeedyFox 2.0.18.111Статистика   Отзывы о SpeedyFox 2.0.18.111Отзывы (12)  
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4.13 из 5, всего оценок - 24
  • Рейтинг программы - 4.13 из 5
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SpeedyFox - небольшая утилита для Mozilla Firefox, предназначенная для ускорения работы браузера. Позволяет до трех раз увеличить скорость загрузки Firefox. Оптимизирует sqlite-базы в папке с Firefox, в которых хранятся закладки, cookies, различные настройки, журналы загрузок, журналы посещения ресурсов и многое другое, удаляет пустые ячейки из файлов и оставляет в них только нужную информацию.

Скриншоты SpeedyFox:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)12 / 24 465
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам - Web ускорители

Отзывы о программе SpeedyFox

Алекс23 про SpeedyFox 2.0.14 [19-02-2016]

Программка неплохая, но зараженная. Аккуратнее.
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Геракл про SpeedyFox 2.0.14 [23-01-2016]

А разве это не та же утилита которую можно скачать с "дополнения"?
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илья про SpeedyFox 2.0.11.81 [29-01-2015]

а расширение speedy boost хуже этой утилиты?)
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(ерж про SpeedyFox 2.0.5 [19-10-2013]

Скорость работы браузеров (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera 12.16) повысилась заметно, вот правда непонятно, как вернуть настройки браузера до оптимизации этой утилитой, если такое желание вдруг появится.
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Денис про SpeedyFox 2.0.4 [28-09-2013]

кстати,реально помогло ускорило Firefox
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