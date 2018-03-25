LookDisk для Windows

LookDisk 6.8

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Описание LookDisk 6.8Описание   Скачать LookDisk 6.8СКАЧАТЬ (3,85 Мб) Скриншоты LookDisk 6.8Скриншоты (4)   Статистика LookDisk 6.8Статистика   Отзывы о LookDisk 6.8Отзывы (0)  
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LookDisk - бесплатный инструмент, который позволяет осуществлять поиск дубликатов файлов по названию или содержимому, а также искать текст в любых файлах (включая PDF-документы). В настройках программы можно задавать различные параметры поиска, как например размер файла, дата, атрибуты и пр. Поддерживаются различные типы архивов, включая ZIP, CAB, ARJ, RAR, LZH, 7-Zip, TAR, GZIP и др.

Скриншоты LookDisk:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 565
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
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