Everything 1.4.1.877
Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы,
AllDup 4.0.47
AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере
Duplicate Cleaner 4.1.0 Free
Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото, музыка, видео, документы Word, презентации PowerPoint, текстовые
DupKiller 0.8.2
DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по
Ainvo Disk Explorer 2.4.1.470
Ainvo Disk Explorer - бесплатная утилита для поиска самых больших файлов в системе
FileSearchy 1.43
FileSearchy - быстрая и удобная программа, которая поможет вести поиск файлов на компьютере