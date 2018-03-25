Everything 1.4.1.877

Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы,

AllDup 4.0.47

AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере

Duplicate Cleaner 4.1.0 Free

Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото, музыка, видео, документы Word, презентации PowerPoint, текстовые