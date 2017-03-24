Adobe Reader - одна из лучших программ для Android-устройств, которая позволяет пользователю работать с PDF файлами непосредственно на планшете или смартфоне, в том числе и с документами защищенными паролем. Настройки программы позволяют отображать текст непрерывно или разбитым постранично. Можно отключать автоматическую ориентацию документа по горизонтали. Так же реализован простой поиск по всему документу.

Ключевые особенности Adobe Reader:

Возможность просмотра файлов PDF на различных мобильных устройствах.

Настройка масштаба изображения.

Открытие PDF файлов из сообщений электронной почты, веб-страниц и др.

Наличие навигации по файлам.

Ночной режим и блокировка яркости.

Наличие встроенного диспетчера файлов.

Возможность добавления аннотаций и комментариев.

Возможность заполнения форм с помощью автоматического заполнения полей текстом.

Наличие функции копирования и вставки текста.

Возможность добавления электронной подписи под документом.

Хранение и доступ к документам в облаке.

Печать документов с помощью Google Cloud Print.

Используя Adobe Reader пользователь сможет работать с PDF документами в любом месте и в любое время, причем к плюсам программы также следует отнести ее доступность для наиболее популярных платформ, что позволяет использовать ее на различных мобильных устройствах, как например iPad, iPhone, iPod touch, Windows Phone, BlackBerry и т.д.