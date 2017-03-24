Adobe Reader 17.1 для Android
Adobe Reader – приложение быстро откроет необходимый PDF-файл, как с устройства, так и с электронной почты или облачного хранилища. Специальный инструмент «записка» может оставлять комментарии или выделять текст в документе. Настраивайте яркость, масштаб
Quickoffice 6.4.150320 для Android
Quickoffice - приложение позволяет создавать и редактировать документы, электронные таблицы и презентации Microsoft Office на устройствах под управлением ОС Android. При входе с аккаунта Google, пользователю предоставляется 15 Гб облачного пространства
OfficeSuite + PDF Editor 9.0.7560 для Android
OfficeSuite + PDF Editor – программа для создания и редактирования документов Word, Excel и PowerPoint. Поддерживаются форматы DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, CSV, PPTX, PPS, PPSX и PDF. Можно работать с несколькими документами одновременно, добавлять рисунки
EBookDroid 2.4.0.4 для Android
EBookDroid - неплохая читалка электронных книг для Android. Умеет работать практически с любыми современными форматами книг и документов (PDF, DjVu, fb2, EPUB, RTF и пр.), содержит ряд полезных функций, а также предлагает широкие возможности по настройке
OfficeSuite Pro + PDF 8.9.6313 для Android
OfficeSuite Pro + PDF – программа для создания и редактирования документов Word, Excel и PowerPoint. Поддерживаются форматы DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, CSV, PPT, PPTX, PPS, PPSX и PDF. Основными отличиями приложения являются
Fill and Sign PDF Forms 3.2.1 для Android
Fill and Sign PDF Forms - приложение для заполнения форм в документах PDF, сохранения документов и отправки их по электронной почте, Bluetooth или другим доступным способом. Следует иметь ввиду, что для подписывания документа необходима установленная