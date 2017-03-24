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Adobe Reader для Android

Adobe Reader 17.1 для Android

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Описание Adobe Reader 17.1 для AndroidОписание   Скачать Adobe Reader 17.1 для AndroidСКАЧАТЬ (18,04 Мб) Скриншоты Adobe Reader 17.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Adobe Reader 17.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Adobe Reader 17.1 для AndroidОтзывы (2)  
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4.04 из 5, всего оценок - 50
  • Рейтинг программы - 4.04 из 5
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Adobe Reader - одна из лучших программ для Android-устройств, которая позволяет пользователю работать с PDF файлами непосредственно на планшете или смартфоне, в том числе и с документами защищенными паролем. Настройки программы позволяют отображать текст непрерывно или разбитым постранично. Можно отключать автоматическую ориентацию документа по горизонтали. Так же реализован простой поиск по всему документу.

Ключевые особенности Adobe Reader:

  • Возможность просмотра файлов PDF на различных мобильных устройствах.
  • Настройка масштаба изображения.
  • Открытие PDF файлов из сообщений электронной почты, веб-страниц и др.
  • Наличие навигации по файлам.
  • Ночной режим и блокировка яркости.
  • Наличие встроенного диспетчера файлов.
  • Возможность добавления аннотаций и комментариев.
  • Возможность заполнения форм с помощью автоматического заполнения полей текстом.
  • Наличие функции копирования и вставки текста.
  • Возможность добавления электронной подписи под документом.
  • Хранение и доступ к документам в облаке.
  • Печать документов с помощью Google Cloud Print.

Используя Adobe Reader пользователь сможет работать с PDF документами в любом месте и в любое время, причем к плюсам программы также следует отнести ее доступность для наиболее популярных платформ, что позволяет использовать ее на различных мобильных устройствах, как например iPad, iPhone, iPod touch, Windows Phone, BlackBerry и т.д.

Что нового в Adobe Reader 17.1 для Android?
  • Высокая точность инструментов комментирования: выделения цветом, зачеркивания и подчеркивания.
  • Теперь функции специальных возможностей распознают изображения, замещающий текст, заголовки и ссылки в документах.
  • Оставляйте отзывы и задавайте вопросы на онлайн-форуме поддержки. Просто коснитесь «Оставить отзыв» в разделе «Справка».
Скриншоты Adobe Reader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)14 / 116 475
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF

Отзывы о программе Adobe Reader

Владимир про Adobe Reader 16.0 для Android [08-04-2016]

При начале работы по программе Адоб Акробат Ридер всплывает уведомление, что планшет ожидает установку дебаггера и далее работа возможна только с принудительным выходом. Что надо исправить?
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Лимон про Adobe Reader 10.6.0 для Android [07-06-2013]

Тормозной жудко! Попытался открыть книгу в 100 с лишним Мб - вообще завис. Снёс - поставил ezPDF Reader - и всё нормально читает.
1 | | Ответить

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