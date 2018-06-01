QuiteRSS для Windows

QuiteRSS 0.18.11

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Описание QuiteRSS 0.18.11Описание   Скачать QuiteRSS 0.18.11СКАЧАТЬ (26,77 Мб) Скриншоты QuiteRSS 0.18.11Скриншоты (7)   Статистика QuiteRSS 0.18.11Статистика   Отзывы о QuiteRSS 0.18.11Отзывы (15)  
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4.70 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 4.70 из 5
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QuiteRSS - бесплатная и удобная в работе программа для чтения новостных лент RSS/Atom (RSS-агрегатор).

Среди возможностей QuiteRSS импорт и экспорт каналов (OPML-файлы), обновление лент при запуске или по расписанию, отображение количества непрочитанных новостей, наличие фильтров, поддержка прокси и автоматическая проверка обновлений. Программа не требует инсталляции.

Что нового в QuiteRSS 0.18.11?
  • Добавлено: Уведомления. Опция "Закрыть уведомление после открытия новости"
  • Добавлено: Поддержка лент Youtube
  • Изменено: Библиотека SQLite 3.23.1
  • Изменено: Библиотека OpenSSL 1.0.2o (Windows)
  • Изменено: Свойство папки. Опция "Макет справа налево" для всех лент в каталоге
Скриншоты QuiteRSS:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 897
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНовости, RSS клиенты
 Программа QuiteRSS отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе QuiteRSS

Демон про QuiteRSS 0.18.9 [07-01-2018]

Прога пожар. Рекомендую ставить если сомневаетесь в других.
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Строитель соц жилья про QuiteRSS 0.17.4 [12-01-2015]

Хорошая программа для чтения новостей.
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farrok про QuiteRSS 0.16.0 [09-06-2014]

Не нашел импорт/экспорт лент.
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Funcy-dcm в ответ farrok про QuiteRSS 0.16.0 [13-06-2014]

"Меню->Импортировать ленты..." и "Меню->Экспортировать ленты..."
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(ерж про QuiteRSS 0.13.1 [02-07-2013]

В этой версии уже реализовано многое из того что я хотел, теперь только шлифова и доводка продукта. Спасибо!
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Пили про QuiteRSS 0.13.0 [02-06-2013]

Шикарная программа.
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