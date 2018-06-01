SeaMonkey 2.49.3 SeaMonkey - интегрированный набор инструментов для работы во всемирной сети Интернет. Включает в себя браузер, почтовый клиент, модуль чтения новостей, HTML редактор Get URL List 3.0 Get URL List - менеджер закачек . Позволяет скачивать регулярно пополняемые или обновляемые ресурсы: странички новостей, прайс-листы компьютерных и других фирм, а Feedreader 3.14 Feedreader - Небольшая, компактная программа для получения и чтения новостей. Поддерживает работу с форматами лент RSS и ATOM

Update Scanner 3.1.15 для Mozilla Firefox Update Scanner - расширение для браузера Firefox, которое отслеживает обновления web-страниц RSSOwl 2.2.1 RSSOwl - кроссплатформенное приложение для удобного просмотра RSS/RDF/Atom новостей. Программа имеет в своем арсенале расширенные опции поиска, возможность NewsReader 1.0.0.1 NewsReader - бесплатное новостное приложение, считывающее Российские новостные RSS файлы из Интернета и представляя их в удобочитаемой форме