SeaMonkey 2.49.3
SeaMonkey - интегрированный набор инструментов для работы во всемирной сети Интернет. Включает в себя браузер, почтовый клиент, модуль чтения новостей, HTML редактор
Get URL List 3.0
Get URL List - менеджер закачек . Позволяет скачивать регулярно пополняемые или обновляемые ресурсы: странички новостей, прайс-листы компьютерных и других фирм, а
Feedreader 3.14
Feedreader - Небольшая, компактная программа для получения и чтения новостей. Поддерживает работу с форматами лент RSS и ATOM
Update Scanner 3.1.15 для Mozilla Firefox
Update Scanner - расширение для браузера Firefox, которое отслеживает обновления web-страниц
RSSOwl 2.2.1
RSSOwl - кроссплатформенное приложение для удобного просмотра RSS/RDF/Atom новостей. Программа имеет в своем арсенале расширенные опции поиска, возможность
NewsReader 1.0.0.1
NewsReader - бесплатное новостное приложение, считывающее Российские новостные RSS файлы из Интернета и представляя их в удобочитаемой форме