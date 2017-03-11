PicturesToExe для Windows

PicturesToExe 9.0.4

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Описание PicturesToExe 9.0.4Описание   Скачать PicturesToExe 9.0.4СКАЧАТЬ (41,46 Мб) Скриншоты PicturesToExe 9.0.4Скриншоты (8)   Статистика PicturesToExe 9.0.4Статистика   Отзывы о PicturesToExe 9.0.4Отзывы (9)  
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3.90 из 5, всего оценок - 20
  • Рейтинг программы - 3.90 из 5
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Используя PicturesToExe вы сможете легко и быстро создать фотоальбом или скринсейвер из ваших фотографий. Программа произведет автономный .exe файл презентации, удобный для отправки по e-mail или записывания на диск. К каждому слайду можно добавить текстовый и звуковой комментарий (wav, mp3, wma), а также фоновую музыку (mp3, wma, wav, midi) для всей презентации.

Кроме того, PicturesToExe содержит опцию для синхронизации продолжительности показа слайдов ко времени проигрывания музыки. Программа имеет богатую палитру всевозможных настроек, чтобы помочь вам создать неповторимую презентацию! Также PicturesToExe включает эксклюзивные кинематографические эффекты перехода между слайдами.

Скриншоты PicturesToExe:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 300 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 8 873
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Фото
 Программа PicturesToExe отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе PicturesToExe

Евгений про PicturesToExe 8.0.14 [14-04-2015]

Всем привет может кто ни будь подскажет где приобрести подешевле, нашол только по такой стоимости.
Deluxe редакция – $129
Essentials редакция – $69
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Marena про PicturesToExe Build 7.06 [06-06-2012]

на предыдущий отзыв: Лол при чём тут proshow gold? Это совсем другая прога, по сравнению с которой proshow - детский лепет.
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Ким Леонид про PicturesToExe Build 6.0.1 [03-01-2010]

ProShow Gold ставил я эту прогу полное д**рмо, Пинакл получше будет, но Пинаклу нет Exe файла
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Акелла про PicturesToExe 5.6 [11-05-2009]

Отличная прога. Использую для создания фотоальбомов и слайд-шоу. Всем нравится!
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Елена про PicturesToExe 5.6 [31-01-2009]

у меня программа видеостудио 11, не вижу никакой разницы. моя еще и лучше!!!!
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