Используя PicturesToExe вы сможете легко и быстро создать фотоальбом или скринсейвер из ваших фотографий. Программа произведет автономный .exe файл презентации, удобный для отправки по e-mail или записывания на диск. К каждому слайду можно добавить текстовый и звуковой комментарий (wav, mp3, wma), а также фоновую музыку (mp3, wma, wav, midi) для всей презентации.

Кроме того, PicturesToExe содержит опцию для синхронизации продолжительности показа слайдов ко времени проигрывания музыки. Программа имеет богатую палитру всевозможных настроек, чтобы помочь вам создать неповторимую презентацию! Также PicturesToExe включает эксклюзивные кинематографические эффекты перехода между слайдами.