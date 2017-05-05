Расписание Погоды (RP5) 0.2.4 для Android
Расписание Погоды (RP5) – будьте в курсе погодных условий в своем регионе и по всему миру. Узнавайте прогноз и планируйте свое расписание в соответствии с погодой. В
Яндекс.Погода 5.4 для Android
Яндекс.Погода – приложение использует технологию Meteum Яндекс, что позволяет рассчитать локальный прогноз погоды – с точностью до дома, района или города. Может
AccuWeather 4.7.0 для Android
AccuWeather – точный прогноз погоды предупредит вас про грядущие погодные ненастья. Приложение отображает поминутный прогноз осадков, но эта функция доступна не для
Today Weather 1.1.9.290417 для Android
Красивое, простое и информативное приложение с прогнозами погоды, благодаря которому можно узнать фактическую температуру воздуха на текущий момент, влажность,
Gismeteo lite 1.1.3 для Android
Gismeteo lite – приложение покажет погодные условия по всему миру и предположительный прогноз на неделю. Можно быстро переключаться между локациями, смотреть
Термометр 84.16 для Android
Термометр — приложение, показывающее точную температуру воздуха на улице в вашем населенном пункте. Уникальные алгоритмы получения информации делают эту программу