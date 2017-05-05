Термометр для Android

Термометр 86.14 для Android

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Описание Термометр 86.14 для AndroidОписание   Скачать Термометр 86.14 для AndroidСКАЧАТЬ (9,93 Мб) Скриншоты Термометр 86.14 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Термометр 86.14 для AndroidСтатистика   Отзывы о Термометр 86.14 для AndroidОтзывы (0)  
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Термометр — распространенное приложение для мобильных устройств на платформе Android. Оно позволяет узнать точную температуру (до десятых градуса) окружающей среды не выходя из дома. Показывает температуру либо в градусах Цельсия либо Фаренгейта.

Для получения данных с метеорологических серверов разработчиков необходимо подключение к интернету. Температура соответствует вашему текущему местоположению, в любом конце мира. Для ее расчета используется уникальный алгоритм получения данных с различных метеоисточников. Для удобства восприятия информации существует множество графических заставок высокого качества.

Оплатив эту программу, вы не только поддержите разработчиков, но и полностью освободитесь от рекламы в данном приложении.

Скриншоты Термометр:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 12 959
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПогода
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