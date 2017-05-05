Термометр — распространенное приложение для мобильных устройств на платформе Android. Оно позволяет узнать точную температуру (до десятых градуса) окружающей среды не выходя из дома. Показывает температуру либо в градусах Цельсия либо Фаренгейта.

Для получения данных с метеорологических серверов разработчиков необходимо подключение к интернету. Температура соответствует вашему текущему местоположению, в любом конце мира. Для ее расчета используется уникальный алгоритм получения данных с различных метеоисточников. Для удобства восприятия информации существует множество графических заставок высокого качества.

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