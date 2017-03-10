Zoner AntiVirus Free - надежная и эффективная защита вашего Android-смартфона или планшета от различных Интернет-угроз, как например вирусы, трояны, черви и прочее вредоносное ПО. Также приложение предоставляет защиту доступа и приложений, предохраняет устройство от кражи или потери, осуществляет блокировку звонков и сообщений.

Кроме этого программа включает в себя функцию родительского контроля звонков, встроенный диспетчер задач, проверку по расписанию, автоматический и ручной режимы сканирования, просмотр списка разрешений для установленных приложений и многое другое.