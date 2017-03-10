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Zoner AntiVirus Free для Android

Zoner AntiVirus Free 1.13.1 для Android

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Описание Zoner AntiVirus Free 1.13.1 для AndroidОписание   Скачать Zoner AntiVirus Free 1.13.1 для AndroidСКАЧАТЬ (2,85 Мб) Скриншоты Zoner AntiVirus Free 1.13.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Zoner AntiVirus Free 1.13.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Zoner AntiVirus Free 1.13.1 для AndroidОтзывы (18)  
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4.48 из 5, всего оценок - 21
  • Рейтинг программы - 4.48 из 5
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Zoner AntiVirus Free - надежная и эффективная защита вашего Android-смартфона или планшета от различных Интернет-угроз, как например вирусы, трояны, черви и прочее вредоносное ПО. Также приложение предоставляет защиту доступа и приложений, предохраняет устройство от кражи или потери, осуществляет блокировку звонков и сообщений.

Кроме этого программа включает в себя функцию родительского контроля звонков, встроенный диспетчер задач, проверку по расписанию, автоматический и ручной режимы сканирования, просмотр списка разрешений для установленных приложений и многое другое.

Скриншоты Zoner AntiVirus Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 33 596
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСистема - Антивирусы, Spyware

Отзывы о программе Zoner AntiVirus Free

Nickons про Zoner AntiVirus Free 1.11.1 для Android [13-03-2016]

Отличный!Отличный антивирус.Прекрасно справляется со своими обязанностями.И другого на Андроид просто не надо.5+
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Наум про Zoner AntiVirus Free 1.9.1 для Android [30-01-2015]

Во всех тестах зонер показывает стабильно низкий детект, не советую использовать если конечно нам дорог смартфон..
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остап про Zoner AntiVirus Free 1.9.1 для Android [16-12-2014]

Аспиринус на андроид...без лоха и жизнь плоха.смс может развести на гроши.
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TTeXaCC про Zoner AntiVirus Free 1.8.2 для Android [08-01-2014]

что нужно сделать чтобы защитить себя от утери устройства с помощью этого антивируса
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Владимир про Zoner AntiVirus Free 1.7.4 для Android [04-03-2013]

Неплохой антивирус)только вопрос: можно ли его отключать?
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