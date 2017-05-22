Alien Skin Exposure - программа для редактирования цифровых фотографий, с помощью которой можно добавлять к снимкам различные эффекты и применять фильтры, имитируя съемку аналоговой фотокамерой, а также придавая им характерные особенности пленок разных производителей. Присутствует более 500 разнообразных шаблонов, используя которые можно легко наложить на фотографию эффект "грязи", матовой эмульсии, засветки, царапины, пыли или заставить ее выглядеть как старый снимок.

К тому же некоторые эффекты можно применять только к определенным участкам (например теням, ярким участкам или полутонам), а не ко всему изображению. Alien Skin Exposure может работать как отдельный софт, так и в качестве дополнения к Adobe Photoshop, Photoshop Elements и Lightroom.