Alien Skin Exposure для Windows

Alien Skin Exposure X2 2.7.0.76

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Описание Alien Skin Exposure X2 2.7.0.76Описание   Скачать Alien Skin Exposure X2 2.7.0.76СКАЧАТЬ (213,73 Мб) Скриншоты Alien Skin Exposure X2 2.7.0.76Скриншоты (1)   Статистика Alien Skin Exposure X2 2.7.0.76Статистика   Отзывы о Alien Skin Exposure X2 2.7.0.76Отзывы (1)  
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4.50 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Alien Skin Exposure - программа для редактирования цифровых фотографий, с помощью которой можно добавлять к снимкам различные эффекты и применять фильтры, имитируя съемку аналоговой фотокамерой, а также придавая им характерные особенности пленок разных производителей. Присутствует более 500 разнообразных шаблонов, используя которые можно легко наложить на фотографию эффект "грязи", матовой эмульсии, засветки, царапины, пыли или заставить ее выглядеть как старый снимок.

К тому же некоторые эффекты можно применять только к определенным участкам (например теням, ярким участкам или полутонам), а не ко всему изображению. Alien Skin Exposure может работать как отдельный софт, так и в качестве дополнения к Adobe Photoshop, Photoshop Elements и Lightroom.

Скриншоты Alien Skin Exposure:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $249.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 10 675
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе Alien Skin Exposure

MelamoriQ про Alien Skin Exposure 4.0.0.433 [23-08-2013]

не получилось. все установила, и ключ подходит, но пишет ошибка(((
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