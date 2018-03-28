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Билеты по ПДД. Экзамен в ГИБДД для Windows

Билеты по ПДД. Экзамен в ГИБДД 2018.3.5

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Описание Билеты по ПДД. Экзамен в ГИБДД 2018.3.5Описание   Скачать Билеты по ПДД. Экзамен в ГИБДД 2018.3.5СКАЧАТЬ (17,71 Мб) Скриншоты Билеты по ПДД. Экзамен в ГИБДД 2018.3.5Скриншоты (3)   Статистика Билеты по ПДД. Экзамен в ГИБДД 2018.3.5Статистика   Отзывы о Билеты по ПДД. Экзамен в ГИБДД 2018.3.5Отзывы (37)  
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4.29 из 5, всего оценок - 242
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Билеты ПДД. Экзамен ГИБДД - удобная программа по Правилам дорожного движения Российской Федерации. Содержит 800 вопросов для подготовки к квалификационному экзамену ГИБДД на получение водительского удостоверения.

Вопросы обновляются по мере внесения изменений в действующее законодательство.

Возможности:

  • Вопросы по Правилам дорожного движения Российской Федерации.
  • Вопросы по безопасности движения.
  • Вопросы по правовым основам движения.
  • Все вопросы взяты с официальных сайтов.
  • Качественные иллюстрации.
  • Возможность ограничения по времени.

Обратите внимание, обе версии программы (Lite и PRO) абсолютно бесплатные, регистрационный ключ вы можете получить на сайте разработчиков - http://pddby.org/buy.html

Скриншоты Билеты по ПДД. Экзамен в ГИБДД:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 125 313
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Тесты, проверка знаний
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Билеты по ПДД. Экзамен в ГИБДД 2018.3.5

Билеты ПДД. Экзамен ГИБДД - удобная программа по Правилам дорожного движения Российской Федерации. Содержит 800 вопросов

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Отзывы о программе Билеты по ПДД. Экзамен в ГИБДД

Изнанка про Билеты по ПДД. Экзамен в ГИБДД 2017.9.7 Lite [27-03-2018]

Потомкам. Идет 2018 год, собак всё еще выгуливают на детских площадках.
99 ссылок поиска про одну и ту же софтину, от официальной до позорно удаленной родным фаерволом Винды. Платная лицензия через смс может и норм, но я не поверил.

Перед вами ссылка №100: и у нас второй участник. Работает. Бесплатно. При использовании ошибок не выявлено. Качать с официального сайта (смотри разработчика в описании), там свежая версия, инструкция по установке и вера в светлое будущее.
Хотите посмеяться от души, сходите на сайт гибдд, на страницу, с которой предлагают качать билеты. Отвратительнее способа добыть билеты я пока не сочинил, может когда-то напишу здесь.
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Даник про Билеты по ПДД. Экзамен в ГИБДД 2015 8.0.0 Lite [28-11-2015]

Уже учу по этим билетам в автошколе
Все нормально работает
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Miha про Билеты по ПДД. Экзамен в ГИБДД 2015 8.0.0 Lite [28-11-2015]

Работает. Обновил бесплатно с оф. сайта
Есть билеты по главам и по номеру билета
Ошибое не нашел
Только лучше качайте с оф.сайта или сразу обновите до помледней версии
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Алекс Венс про Билеты по ПДД. Экзамен в ГИБДД 2015 8.0.0 Lite [26-11-2015]

Работает нормально.
Качественные картинки, для увеличения не забывайте на них нажимать.
Вопросы как в ГИБДД - мы в автошколе учимся именно по таким.
Не требуется интернет.
Работает даже на допотопных компьютерах - хорошая оптимизация.
Рекомендую качать всем
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Лина про Билеты по ПДД. Экзамен в ГИБДД 2015 8.0.0 Lite [26-11-2015]

Мы учим в автошколе по этой программе. Препод сказал она- лучшая
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