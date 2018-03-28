Автоэкзамен ПДД ГИБДД 2018

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Anki 2.0.48

Anki - программа для тренировки памяти с помощью флеш-карточек. Помогает запомнить больше новой информации, сократив время на обучение, или же увеличив объем