Patch My PC - бесплатная портативная (не требующая инсталляции) утилита, которая служит для проверки наличия обновлений для таких продуктов, как Adobe Reader, Adobe Acrobat, Adobe Flash, Mozilla Firefox, Java, Quicktime и др.

При запуске программа автоматически сканирует систему и ищет устаревшее программное обеспечение. Если версия программы устарела, то она выделяется красным цветом (обновленная - зеленым, а не установленная - черным).

Кроме того присутствует список дополнительных программ для которых также можно осуществлять поиск обновлений, отметив соответствующее приложение галочкой.