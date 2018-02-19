Patch My PC для Windows

Patch My PC 4.0.0.0

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Описание Patch My PC 4.0.0.0Описание   Скачать Patch My PC 4.0.0.0СКАЧАТЬ (747 Кб) Скриншоты Patch My PC 4.0.0.0Скриншоты (3)   Статистика Patch My PC 4.0.0.0Статистика   Отзывы о Patch My PC 4.0.0.0Отзывы (0)  
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4.33 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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Patch My PC - бесплатная портативная (не требующая инсталляции) утилита, которая служит для проверки наличия обновлений для таких продуктов, как Adobe Reader, Adobe Acrobat, Adobe Flash, Mozilla Firefox, Java, Quicktime и др.

При запуске программа автоматически сканирует систему и ищет устаревшее программное обеспечение. Если версия программы устарела, то она выделяется красным цветом (обновленная - зеленым, а не установленная - черным).

Кроме того присутствует список дополнительных программ для которых также можно осуществлять поиск обновлений, отметив соответствующее приложение галочкой.

Что нового в Patch My PC 4.0.0.0?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Patch My PC:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 115
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбновления, патчи
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Отзывы о программе Patch My PC

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