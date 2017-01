Оцените программу!

5 STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10 - пакет фильтров и аудио (видео) кодеков от разработчика Vista Codec Package и Windows 7 Codecs, после инсталляции которого можно без проблем воспроизводить при помощи любого проигрывателя мультимедийные файлы в ОС Windows 8 - 10. При установке программа автоматически деинсталлирует уже установленные кодеки, при этом заменяя их собственными для обеспечения лучшей совместимости. По аналогии со своим предшественником ADVANCED Codecs, данная программа не включает в себя никаких дополнительных проигрывателей и не изменяет системные ассоциации файлов. Также поддерживается воспроизведение потокового видео в нескольких форматах. Каждый компонент пакета может быть удален отдельно без необходимости удаления всех кодеков. ADVANCED Codecs for Windows 7, 8, 10 для Windows Что нового в STANDARD Codecs for Windows 7, 8, 10 4.3.4?

Обновлены LAV фильтры до версии 0.69.

Обновлен MediaInfo DLL до версии 7.91.

Обновлен Icaros до версии 3.01RC1.

Обновлены спецификации для Windows 10/WMC.

Полная поддержка 3D-воспроизведения.