AntiSMS - небольшая программа, запускаемая из среды предустановки Windows (WinPE), предназначенная для быстрого автоматического удаления блокировщиков Windows, SMS-троянов, программ-вымогателей. После запуска компьютера с загрузочного CD, DVD или USB-накопителя просто запустите программу, расположенную на рабочем столе. После окончания работы утилиты перезагрузите ПК со своей обычной рабочей операционной системой и выполните его проверку антивирусом.

Для опытных пользователей рекомендуется запустить msconfig и визуально проверить элементы автозагрузки и службы, при необходимости включить те из них, которые безопасны, но были отключены из-за отсутствия цифровой подписи.

Неопытным пользователям нужно нажать Пуск -> Выполнить -> msconfig -> Обычный запуск -> ОК. Этим вы включите всю автозагрузку обратно, но уже без троянов. Если после перезагрузки снова возникают проблемы, значит антивирус пока не определяет этот троян; в таком случае запустите утилуиту повторно и не выполняйте этот пункт. Если интернет после вируса не работает - запустите AntiSMS в рабочей системе и выполните сброс настроек сети.

На странице загрузки программы вы можете выбрать один из нескольких вариантов:

загрузить только exe-файл для использования его в собственной WinPE;

готовый образ, который можно записать на оптический диск или USB-флешку;

exe-файл, который самостоятельно подготовит выбранный USB-накопитель и запишет на него все необходимые файлы.

В готовом образе помимо самой программы вы найдете полезные интрументы для проверки дисков на ошибки, редактор реестра Windows и утилиту для работы с разделами жестких дисков.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Поддержка и развитие AntiSMS завершены, вместо нее создана новая программа SmartFix, которая превосходит возможности AntiSMS, работает быстрее и содержит новые функции.