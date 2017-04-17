AntiSMS для Windows

AntiSMS 8.4.5

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Описание AntiSMS 8.4.5Описание   Скачать AntiSMS 8.4.5СКАЧАТЬ (29,19 Мб) Скриншоты AntiSMS 8.4.5Скриншоты (6)   Статистика AntiSMS 8.4.5Статистика   Отзывы о AntiSMS 8.4.5Отзывы (5)  
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4.50 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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AntiSMS - небольшая программа, запускаемая из среды предустановки Windows (WinPE), предназначенная для быстрого автоматического удаления блокировщиков Windows, SMS-троянов, программ-вымогателей. После запуска компьютера с загрузочного CD, DVD или USB-накопителя просто запустите программу, расположенную на рабочем столе. После окончания работы утилиты перезагрузите ПК со своей обычной рабочей операционной системой и выполните его проверку антивирусом.

Для опытных пользователей рекомендуется запустить msconfig и визуально проверить элементы автозагрузки и службы, при необходимости включить те из них, которые безопасны, но были отключены из-за отсутствия цифровой подписи.

Неопытным пользователям нужно нажать Пуск -> Выполнить -> msconfig -> Обычный запуск -> ОК. Этим вы включите всю автозагрузку обратно, но уже без троянов. Если после перезагрузки снова возникают проблемы, значит антивирус пока не определяет этот троян; в таком случае запустите утилуиту повторно и не выполняйте этот пункт. Если интернет после вируса не работает - запустите AntiSMS в рабочей системе и выполните сброс настроек сети.

На странице загрузки программы вы можете выбрать один из нескольких вариантов:

  • загрузить только exe-файл для использования его в собственной WinPE;
  • готовый образ, который можно записать на оптический диск или USB-флешку;
  • exe-файл, который самостоятельно подготовит выбранный USB-накопитель и запишет на него все необходимые файлы.

В готовом образе помимо самой программы вы найдете полезные интрументы для проверки дисков на ошибки, редактор реестра Windows и утилиту для работы с разделами жестких дисков.

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Поддержка и развитие AntiSMS завершены, вместо нее создана новая программа SmartFix, которая превосходит возможности AntiSMS, работает быстрее и содержит новые функции.

Скриншоты AntiSMS:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 5 541
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы

Отзывы о программе AntiSMS

myr про AntiSMS 8.3.7.0 [08-04-2016]

Спасибо и здоровья авторам программы
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(ерж про AntiSMS 7.0.0 [22-12-2014]

Вопросы от неопытного пользователя:
1) Скачайте образ загрузочного диска и запишите его на диск или флешку.
Что за образ, откуда его скачать, как запасать на диск или флешку (при помощи какой программы)?
2) Загрузитесь с этого диска и запустите значок AntiSMS на рабочем столе.
Как это сделать, можно более подробно, как установить значок AntiSMS на рабочем столе?
3) Перезагрузитесь в рабочую систему и выполните быструю проверку антивирусом.
Что это значит и как это работает и что означает перезагрузится в рабочую систему?
4) Нажмите Пуск -> Выполнить -> msconfig -> Обычный запуск -> ОК. Этим вы включите всю автозагрузку обратно, но уже без троянов. Если после перезагрузки снова возникают проблемы, значит антивирус пока не определяет этот троян; в таком случае запустите AntiSMS повторно и не выполняйте этот пункт.
Где кнопка находится кнопка Выполнить?
5) Если интернет после вируса не работает - запустите AntiSMS в рабочей системе и выполните сброс настроек сети.
Как это сделать?
6 | 11 | Ответить

юрий в ответ (ерж про AntiSMS 8.4.40 [05-11-2016]

лучше не парься, доверь профи
1 | 1 | Ответить

(ерж в ответ юрий про AntiSMS 8.4.40 [19-02-2017]

так и не надо автору программы "парить" тут всем про то как работать с программой неопытным пользователям, если так говоришь.
1 | 1 | Ответить

aril890 про AntiSMS 6.4.0 [09-09-2014]

очень хорошая прога
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