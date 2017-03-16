Показывает характеристики процессора, подробные сведения об операционной системе, информацию об установленном оборудовании и программах, установленных PCI-платах, включая модемы, видео- и звуковые карты, информацию с датчиков температуры, напряжение PSU, процессора, памяти, данные подключенных USB-устройств и другое. В реальном времени следит за использованием системных ресурсов и получает сведения о компьютерах в локальной сети. Не требует установки.

Отзывы о программе SIV (System Information Viewer) Александр Согласен - туча полезной информации, а голову до крови расчешешь, пока доберешься !!!

| | Ответить Lion Не советую обновлять до версии 4.44, так как новая версия работает с некоторыми ошибками и в ней убрали нужные параметры по снятию текущих значений с оборудования компьютера, и вообще слишком упростили сканирование реальных показаний, в частности центрального процессора. Версия 4.43 обширнее в показаниях реальной работы компьютера, работает производительно и стабильно, выдаёт наиболее полную информацию не только текущих параметров, но минимальные и максимальные зафиксированные показания вольтажа, скорости вращения вентиляторов, температурных значений оборудования и т.д. Так что решайте сами, нужно ли вам ухудшение производительности данной программы или нет...? )))

| | Ответить Lion Программка хорошая и нужная для любого пользователя, но вот интерфейс программы не ахти какой, вся инфа намешана в кучу, это серьёзное упущение разработчиков данного ПО и неудобство просмотра технической информации о компьютере для пользователей. Хотелось бы, чтобы разработчики позаботились о более удобном с точки зрения восприятия интерфейсе программы.

1 | | Ответить Kipelovna Отличная программа, вся информация о компе, как на ладони, спасибо!

| | Ответить Serg.1977 Программа отличная, ничего лишнего.

| | Ответить Читать все отзывы (6) / Добавить отзыв