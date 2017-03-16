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SIV (System Information Viewer) для Windows

SIV (System Information Viewer) 5.17

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Описание SIV (System Information Viewer) 5.17Описание   Скачать SIV (System Information Viewer) 5.17СКАЧАТЬ (5,74 Мб) Скриншоты SIV (System Information Viewer) 5.17Скриншоты (9)   Статистика SIV (System Information Viewer) 5.17Статистика   Отзывы о SIV (System Information Viewer) 5.17Отзывы (6)  
Оцените программу!
4.34 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 4.34 из 5
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SIV (System Information Viewer) - утилита для получении подробной информации о системе, локальной сети и аппаратном обеспечении.

Показывает характеристики процессора, подробные сведения об операционной системе, информацию об установленном оборудовании и программах, установленных PCI-платах, включая модемы, видео- и звуковые карты, информацию с датчиков температуры, напряжение PSU, процессора, памяти, данные подключенных USB-устройств и другое. В реальном времени следит за использованием системных ресурсов и получает сведения о компьютерах в локальной сети. Не требует установки.

Что нового в SIV (System Information Viewer) 5.17?
  • Добавлена поддержка новых устройств
  • Исправлены ошибки
Скриншоты SIV (System Information Viewer):

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 17 273
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг - Диагностика, тесты

Отзывы о программе SIV (System Information Viewer)

Александр про SIV (System Information Viewer) 4.45 [17-06-2014]

Согласен - туча полезной информации, а голову до крови расчешешь, пока доберешься !!!
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Lion про SIV (System Information Viewer) 4.43 [23-04-2014]

Не советую обновлять до версии 4.44, так как новая версия работает с некоторыми ошибками и в ней убрали нужные параметры по снятию текущих значений с оборудования компьютера, и вообще слишком упростили сканирование реальных показаний, в частности центрального процессора. Версия 4.43 обширнее в показаниях реальной работы компьютера, работает производительно и стабильно, выдаёт наиболее полную информацию не только текущих параметров, но минимальные и максимальные зафиксированные показания вольтажа, скорости вращения вентиляторов, температурных значений оборудования и т.д. Так что решайте сами, нужно ли вам ухудшение производительности данной программы или нет...? )))
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Lion про SIV (System Information Viewer) 4.43 [11-03-2014]

Программка хорошая и нужная для любого пользователя, но вот интерфейс программы не ахти какой, вся инфа намешана в кучу, это серьёзное упущение разработчиков данного ПО и неудобство просмотра технической информации о компьютере для пользователей. Хотелось бы, чтобы разработчики позаботились о более удобном с точки зрения восприятия интерфейсе программы.
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Kipelovna про SIV (System Information Viewer) 4.34 [11-01-2013]

Отличная программа, вся информация о компе, как на ладони, спасибо!
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Serg.1977 про SIV (System Information Viewer) 4.32 [21-09-2012]

Программа отличная, ничего лишнего.
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