Battery Monitor для Windows

Battery Monitor 8.0

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Описание Battery Monitor 8.0Описание   Скачать Battery Monitor 8.0СКАЧАТЬ (1,67 Мб) Скриншоты Battery Monitor 8.0Скриншоты (4)   Статистика Battery Monitor 8.0Статистика   Отзывы о Battery Monitor 8.0Отзывы (2)  
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3.80 из 5, всего оценок - 5
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Battery Monitor - гаджет для ОС Windows Vista/7/8/8.1/10, который информирует пользователя о текущем состоянии батареи и используемом плане электропитания. Утилита позволяет изменить схему управления питанием, сохранив настройки в файл Path: %APPDATA% File: gadgetname_Settings.ini, а также доступны настройки внешнего вида каждого элемента, как например цвет фона и текста.

Кроме того, с помощью этого приложения можно узнать подробную информацию об источнике питания (производитель, объем, напряжение и т.д.).

Скриншоты Battery Monitor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 7 219
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения - Управление питанием
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Отзывы о программе Battery Monitor

Pavel Sumin про Battery Monitor 6.6 [02-03-2016]

Очередной "шедевр" программной никчёмности: ну, захотел красивую весчь - нрисовал.
Пока в мониторе нет графика заряда-разряда (текущего состояния )
батареи в реальном масштабе времени - это не более чем очередная красивая программная Фенька, не имеющая никакого практического применения.
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Kondor_007 про Battery Monitor 6.2 [25-06-2015]

В Windows 7 "Неопознанная ошибка" при запуске файла гаджета.
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