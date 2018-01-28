Battery Monitor - гаджет для ОС Windows Vista/7/8/8.1/10, который информирует пользователя о текущем состоянии батареи и используемом плане электропитания. Утилита позволяет изменить схему управления питанием, сохранив настройки в файл Path: %APPDATA% File: gadgetname_Settings.ini, а также доступны настройки внешнего вида каждого элемента, как например цвет фона и текста.

Кроме того, с помощью этого приложения можно узнать подробную информацию об источнике питания (производитель, объем, напряжение и т.д.).