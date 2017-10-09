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Говорящий кот Том Free для Android

Говорящий кот Том Free 3.4 для Android

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Описание Говорящий кот Том Free 3.4 для AndroidОписание   Скачать Говорящий кот Том Free 3.4 для AndroidСКАЧАТЬ (55 Мб) Скриншоты Говорящий кот Том Free 3.4 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Говорящий кот Том Free 3.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Говорящий кот Том Free 3.4 для AndroidОтзывы (3)  
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4.55 из 5, всего оценок - 53
  • Рейтинг программы - 4.55 из 5
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Говорящий кот Том Free – в городской подворотне обитает милый котик, готовый проводить вместе с вами дни напролет. Питомец повторит за вами все сказанное своим забавным голосом так, что вы не можете удержаться от смеха.

Если разговоры надоели, с Томом можно поиграть: попробуйте его погладить или постучать его по голове. Кота можно накормить вкусной едой или преподнести ему сюрприз в виде перца чили. Все веселье, происходящее с вами и Томом можно записать и делиться веселыми видео с друзьями. 

Что нового в Говорящий кот Том Free 3.4 для Android?
  • Исправление ошибок и незначительные улучшения геймплея.
Скриншоты Говорящий кот Том Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 27 759
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Говорящий кот Том Free – домашний котик, который реагирует на прикосновения к экрану и повторяет все сказанные пользователем фразы. Его можно приласкать (при этом он

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Отзывы о программе Говорящий кот Том Free

самат про Говорящий кот Том Free 2.1.1 для Android [25-12-2013]

класс мне очень нравится
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лиза про Talking Tom Cat 2.0.1 для Android [15-04-2013]

отличная игра
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настя про Talking Tom Cat 2.0.1 для Android [08-03-2013]

отличная игрушка
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