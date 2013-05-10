PCRADIO для Android

PCRADIO 2.4.0 для Android

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Описание PCRADIO 2.4.0 для AndroidОписание   Скачать PCRADIO 2.4.0 для AndroidСКАЧАТЬ (4,47 Мб) Скриншоты PCRADIO 2.4.0 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика PCRADIO 2.4.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о PCRADIO 2.4.0 для AndroidОтзывы (5)  
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4.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
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PCRADIO - удобное приложение для мобильных устройств под управлением Android, которое позволяет слушать огромное количество радиостанций различных стилей и направлений, как например рок, ретро, клубное радио, юмор, рэп, джаз, поп, классика, детское радио и многие другие.

Поддерживаются все технологии беспроводной передачи данных (3G, 2G, EDGE и спутниковый интернет). Также следует отметить наличие уникальной системы кодирования звука, благодаря чему можно слушать радио при низкой скорости сети Интернет с высоким качеством звучания.

Что нового в PCRADIO 2.4.0 для Android?
  • Исправлена ошибка при старте.
  • Новые нотификации в шторке.
  • Добавлено управление на заблокированом экране.
  • Исправлена работа с Bluetooth гарнитурой.
  • Добавлены кнопки вперед/назад.
  • Изменен вид поиска.
  • Исправлены некоторые ошибки в работе.
  • Оптимизации радиостанций (2G+) для прослушивания радио c экономией трафика.
Скриншоты <

Отзывы о программе PCRADIO

ВОЛК про PCRADIO 2.3.9 для Android [07-01-2017]

Полная лажа !
Частые обновления всего, из-за чего ни веб, ни приложение толком не работают.
При использовании блокировщиков реклам, веб вообще не проигрывает, а приложение глючит.
Хозяин намеренно заставляет просматривать рекламу !
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Жека про PCRADIO 2.3.9 для Android [24-07-2016]

Пользуюсь уже 2 года, много перепробовал радио приложений, PC Radio устраивает больше всего.
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серёга про PCRADIO 2.3.9 для Android [13-05-2015]

Самое лучшее приложение на сегодняшний день, работает при таких скоростях, когда браузер почти перестаёт работать
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александр про PCRADIO 2.2.4 для Android [28-10-2013]

мне нравится
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VLADYK про PCRADIO 2.2.2 для Android [10-05-2013]

На андроид 2.3 работает безупречно советую всем, Любителям FM...
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