PCRADIO - удобное приложение для мобильных устройств под управлением Android, которое позволяет слушать огромное количество радиостанций различных стилей и направлений, как например рок, ретро, клубное радио, юмор, рэп, джаз, поп, классика, детское радио и многие другие.

Поддерживаются все технологии беспроводной передачи данных (3G, 2G, EDGE и спутниковый интернет). Также следует отметить наличие уникальной системы кодирования звука, благодаря чему можно слушать радио при низкой скорости сети Интернет с высоким качеством звучания.