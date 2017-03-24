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Балда для Android

Балда 1.6.5 для Android

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Описание Балда 1.6.5 для AndroidОписание   Скачать Балда 1.6.5 для AndroidСКАЧАТЬ (4,05 Мб) Скриншоты Балда 1.6.5 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Балда 1.6.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Балда 1.6.5 для AndroidОтзывы (12)  
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4.69 из 5, всего оценок - 40
  • Рейтинг программы - 4.69 из 5
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Балда – популярная игра в слова для мобильных устройств на платформе Android. Ваша задача составлять новые слова из букв, находящихся на игровом поле, причем чем длиннее составленное слово, тем больше дается за него очков.

Побеждает тот, кто к концу игры наберет больше всего очков. Играть можно как против телефона, так и против реального человека. Присутствует возможность настройки игрового поля (от 4х4 до 7х7 клеток), два встроенных словаря (русский и английский), встроенный таймер, возможность игры по сети, а также поиск значения слова в Интернете.

Что нового в Балда 1.6.5 для Android?
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Скриншоты Балда:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 36 752
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
 Программа Балда отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Балда

Алёша про Балда 1.5.5 для Android [10-12-2013]

Моё пожелание к игре одно когда я делаю случайный соперник, то мне попадаются игроки с 1000 побед. Пожалуйста упорядочите случайный поиск соперников!
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кат про Балда 1.5.2 для Android [04-09-2013]

при установке глюканул телефон
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MTN про Балда 1.5.2 для Android [04-09-2013]

Можно ли добавлять игроков в черный список что даже предложить мне игру не смогли?
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татьяна про Балда 1.4.3 для Android [10-07-2013]

Все отлично работает! Без проблем! Спасибо))))
1 | | Ответить

инкогнито про Балда 1.4.1 для Android [03-06-2013]

хотелось бы выразить свою благодарность не только отдельно игре,но и всему сайту в целом, поскольку видно что сайт внимателен к людям.. хороший дизайн-интерьер, а так же все распределено аккуратно по пунктам,что значительно облегчает поиск нужной тебе информации.. очень радует виртуальная человечность сайта..)
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