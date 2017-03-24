Балда – популярная игра в слова для мобильных устройств на платформе Android. Ваша задача составлять новые слова из букв, находящихся на игровом поле, причем чем длиннее составленное слово, тем больше дается за него очков.

Побеждает тот, кто к концу игры наберет больше всего очков. Играть можно как против телефона, так и против реального человека. Присутствует возможность настройки игрового поля (от 4х4 до 7х7 клеток), два встроенных словаря (русский и английский), встроенный таймер, возможность игры по сети, а также поиск значения слова в Интернете.