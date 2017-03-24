Gardenscapes - New Acres 1.2.6 для Android
Gardenscapes - New Acres - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой игроку предстоит восстановить заброшенный парк и вернуть ему ухоженный вид. А для достижения заветной цели предстоит решать классические головоломки "3-в-ряд"
Миллионер 7.1.11 для Android
Миллионер — уверены, что сила ваших знаний превосходит знания других людей? Тогда попробуйте свои силы в популярной викторине, которая славится каверзными вопросами. Как и в шоу, попытайтесь заработать первый миллион своим собственным умом, используйте
Загадка ДаВинчи 2.8.4 для Android
Загадка ДаВинчи – каждое изобретение гения ДаВинчи окутано тайной и мистикой. Игра посвящена великому изобретателю и представляет собой сборник загадок и головоломок на различные темы. Попробуйте разгадать пять загадок «боссов» и узнайте интересные факты
Слова из Слова 5.5 для Android
Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер
Lines 3.2.4 для Android
Lines - классическая логическая игра, в которой нужно освобождать от цветных шаров игровое поле, выстраивая линии по 4 или 5 (в зависимости от настроек) шаров одного цвета. В игре имеется четыре уровня сложности
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Стоминутка - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой необходимо за 100 минут отгадать как можно больше слов