iPhotoDraw для Windows

iPhotoDraw 2.3

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Описание iPhotoDraw 2.3Описание   Скачать iPhotoDraw 2.3СКАЧАТЬ (23,16 Мб) Скриншоты iPhotoDraw 2.3Скриншоты (3)   Статистика iPhotoDraw 2.3Статистика   Отзывы о iPhotoDraw 2.3Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 7
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iPhotoDraw - простая в использовании программа, с помощью которой пользователь может без особых проблем добавлять к фотографиям текстовые описания, аннотации, увеличенные детали определенной части изображения, указывать размеры выбранных объектов и др. Добавляемые аннотации хранятся в отдельном файле, тем самым оставляя исходный файл без изменений.

Что нового в iPhotoDraw 2.3?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты iPhotoDraw:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 2 995
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе iPhotoDraw

Admin

Отзывов о программе iPhotoDraw 2.3 пока нет, можете добавить...

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