FastStone Image Viewer 6.2

FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра, конвертирования и редактирования изображений, с поддержкой большого количества форматов. Программа предлагает более 150 эффектов, функции восстановления JPEG-файлов

FastStone Capture 8.4

FastStone Capture - мощная и многофункциональная программа как для снятия скриншотов экрана, так захвата видео с их последующим редактированием

IrfanView 4.44

IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества графических форматов, разнообразных плагинов, наличием встроенного конвертера. Распознает многие аудио и видеоформаты, имеются базовые средства обработки графики