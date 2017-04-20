Avast Mobile Security & Antivirus 5.12.2 для Android
Avast Mobile Security & Antivirus – защитите ваш смартфон бесплатным антивирусом с богатой функциональностью. Программа не только отсканирует файлы, но и изменит
Dr.Web Light 9.01.2 для Android
Dr.Web Light – популярный антивирус защит ваше Android-устройство. Он проверит все устройство или выбранные пользователем файлы. В режиме реального времени SpIDer
ESET NOD32 Mobile Security 3.3.4.0 для Android
ESET NOD32 Mobile Security - продукт компании ESET, который предназначен для комплексной защиты владельцев смартфонов и планшетов под управлением Android от вирусов
CM Security 3.3.1 для Android
CM Security – антивирус с возможностью блокировки приложений и очистки смартфона от неиспользуемых файлов. Быстрое сканирование, небольшой размер, поиск смартфона
Taiga Mobile Security 1.7.42 для Android
Taiga Mobile Security - российская система безопасности, которая защитит ваше Android устройство от шпионских приложений, вирусов, спама и утечки персональных
Malwarebytes Anti-Malware 2.1.1.16 для Android
Malwarebytes Anti-Malware – надежная защита устройства от вредоносного программного обеспечения, в том числе программ-шпионов и троянов. Во время сканирования