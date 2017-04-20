Avast Mobile Security & Antivirus 5.12.2 для Android

Avast Mobile Security & Antivirus – защитите ваш смартфон бесплатным антивирусом с богатой функциональностью. Программа не только отсканирует файлы, но и изменит

Dr.Web Light 9.01.2 для Android

Dr.Web Light – популярный антивирус защит ваше Android-устройство. Он проверит все устройство или выбранные пользователем файлы. В режиме реального времени SpIDer

ESET NOD32 Mobile Security 3.3.4.0 для Android

ESET NOD32 Mobile Security - продукт компании ESET, который предназначен для комплексной защиты владельцев смартфонов и планшетов под управлением Android от вирусов