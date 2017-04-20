McAfee Security & Antivirus для Android

McAfee Security & Antivirus 4.9.0.345 для Android

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Описание McAfee Security & Antivirus 4.9.0.345 для AndroidОписание   Скачать McAfee Security & Antivirus 4.9.0.345 для AndroidСКАЧАТЬ (14,8 Мб) Скриншоты McAfee Security & Antivirus 4.9.0.345 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика McAfee Security & Antivirus 4.9.0.345 для AndroidСтатистика   Отзывы о McAfee Security & Antivirus 4.9.0.345 для AndroidОтзывы (11)  
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4.25 из 5, всего оценок - 4
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McAfee Security & Antivirus - приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое представляет комплексную защиту от вирусов, шпионского ПО и других угроз. Программа позволяет надежно защитить персональные данные при потере или краже устройства, предоставляет инструменты для резервного копирования и восстановления данных и многое другое.

Ключевые особенности McAfee Security & Antivirus:

  • Защита от вирусов, шпионских программ, фишинга, интернет-угроз и т.д.
  • Идентификация приложений, имеющих доступ к личным данным пользователя.
  • Возможность удаленной блокировки всех данных, включая данных на SIM-карте в случае утери или кражи устройства.
  • Наличие функции резервного копирования и восстановления данных.
  • Функция определения местоположения украденного или утерянного устройства.
  • Возможность блокировки вызовов и SMS-сообщений.
  • Защита от удаления приложения и многое другое.
Что нового в McAfee Security & Antivirus 4.9.0.345 для Android?
  • Разблокировка устройства и приложений с помощью отпечатка пальца.
  • Обнаружение и удаление программ-вымогателей всего одним нажатием.
  • Расширенная веб-защита в Samsung Internet, Opera Mini и Firefox.
  • Усиленная безопасность Wi-Fi и возможность с легкостью управлять списком доверенных сетей Wi-Fi.
Скриншоты McAfee Security & Antivirus:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.99
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7 125
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы, Spyware - Бекап и восстановление - Удаленное управление
 Программа McAfee Security & Antivirus отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе McAfee Security & Antivirus

прибалт про McAfee Mobile Security 4.3.1.540 для Android [16-01-2015]

Против zonera-мальчишка.И не только он.В течении минуты- подробная информация о правах прил.И степень риска.
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слава про McAfee Mobile Security 4.2.0.699 для Android [19-10-2014]

Приличный американский продукт.все ловит.
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димон про McAfee Mobile Security 4.2.0.527 для Android [17-08-2014]

обратите внимание -Avl pro антивирус.Без паролей ,учетных записей изучает отдельно приложение.не забывайте обновлять базу вирусов. У avast авпоматически и ставить флажок-поиск рекламы.Стабильното интернета!
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серега про McAfee Mobile Security 4.2.0.527 для Android [15-08-2014]

360 security хорош.а функций...цензура.
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salem про McAfee Mobile Security 4.2.0.527 для Android [15-08-2014]

для теста был один не распакован вирус .ни один из хваленых брендов не обнаружил.нашли dr web даже7.trustgo.нашел и eset ,но в реале по моему слаб
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