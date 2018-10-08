MailWasher Pro - программа позволяет пользователям просматривать письма, находящиеся на различных почтовых аккаунтах, перед тем, как скачать их себе на машину. Благодаря этой программе вы сможете удалить или вернуть ненужные письма обратно отправителю с сообщением о том, что адресат неизвестен.

В MailWasher имеется возможность маркировать письма как нормальные, вирусованные, спам и т.д. Кроме того, есть мощный фильтр, поддерживается работа с несколькими аккаунтами, присутствует система визуальных и аудио извещений о приходе новых сообщений.