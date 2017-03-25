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Free MP4 Video Converter для Windows

Free MP4 Video Converter 5.0.106.323

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Описание Free MP4 Video Converter 5.0.106.323Описание   Скачать Free MP4 Video Converter 5.0.106.323СКАЧАТЬ (1,38 Мб) Скриншоты Free MP4 Video Converter 5.0.106.323Скриншоты (3)   Статистика Free MP4 Video Converter 5.0.106.323Статистика   Отзывы о Free MP4 Video Converter 5.0.106.323Отзывы (1)  
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3.93 из 5, всего оценок - 26
  • Рейтинг программы - 3.93 из 5
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Free MP4 Video Converter - конвертер видео файлов различных форматов в МР4 формат для проигрывания на мультимедийных устройствах, таких как  Apple iPod, iPhone, iPad, Blackberry, Amazon Kindle Fire, Acer Iconia Tab, Acer Iconia Smart, HP Touchpad, HTC, LG, Samsung, Sony, Motorola, Netgear Eva2000 и т.д.

Поддерживает следующие форматы входных файлов: .avi; .ivf; .div; .divx; .mpg; .mpeg; .mpe; .mp4; .m4v; .webm; .wmv; .asf; .mov; .qt; .mts; .m2t; .m2ts; .mod; .tod; .vro; .dat; .3gp2; .3gpp; .3gp; .3g2; .dvr-ms; .flv; .f4v; .amv; .rm; .rmm; .rv; .rmvb; .ogv; .mkv; .ts.

Скриншоты Free MP4 Video Converter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 22 089
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы

Отзывы о программе Free MP4 Video Converter

Денис про Free MP4 Video Converter 5.0.99.900 [14-10-2016]

Официальный разработчик переделал программу, теперь по ссылке скачивается совсем не то, что на скринах, новая версия хрень полнейшая( Ищите старую версию в сети, новой пользоваться просто невозможно.
10 | 4 | Ответить

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