Format Factory 4.0.0.0 Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи жизни, с помощью которого можно без проблем преобразовать видео, аудио и графические файлы, во все наиболее популярные форматы файлов XviD4PSP 7.0.370 XviD4PSP - универсальный пакетный аудио/видео конвертер, позволяющий работать практически со всеми известными медиаформатами (AVI, DIVX, ASF, MPG, MPE, M2V, MPEG, VOB и многие другие) Free MKV to AVI Converter 1.6 Free MKV to AVI Converter - программа для преобразования MKV файлов в формат AVI или MPEG. Присутствует поддержка всех современных видео и аудио кодеков, имеются широкие настройки параметров кодирования, встроенные пресеты, двухпроходное кодирование

Avidemux 2.6.18 Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все популярные форматы. Кроме базовых операций редактирования, можно применять различные фильтры для изображения и звука. Не требует дополнительных кодеков и модулей Free Studio 6.6.34.315 Free Studio Manager - набор из 43 бесплатных мультимедийных приложений от компании DVDVideoSoft. С помощью данного пакета программ можно легко конвертировать медиафайлы в различные форматы (в том числе и для различных мобильных устройств), редактировать MKVToolnix 9.9.0 MKVToolnix - бесплатный сборник утилит, с помощью которых можно быстро и легко редактировать видео файлы формата MKV (Matroska), а также конвертировать видео в формате DivX и AVI в MKV. Поддерживаются все современные кодеки и форматы субтитров