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5 Exiland Backup - простая бесплатная программа резервного копирования файлов и синхронизации папок. Выполняет резервное копирование важных документов, бухгалтерских баз, писем, фотографий и любых других файлов в фоновом режиме, не мешая работе других программ. Имеет богатый набор возможностей, гибкие настройки и достаточно высокую скорость работы. Возможности Exiland Backup: 4 типа резервного копирования: полное (Full), Добавочное (Incremental), Разностное (Differential) и Синхронизация папок. Возможность копирования только новых и изменившихся файлов с момента создания предыдущей резервной копии.

Копирование данных с любых носителей: жесткого диска, флешки, любого компьютера в локальной сети или с удаленного сервера по FTP.

Выбор исходных данных по маске, атрибутам файлов, указание исключаемых подпапок.

Сохранение резервных копий на локальной машине, съемном винчестере, флешке, сетевом диске, FTP и т.д.

Автоматическое дублирование резервных копий для повышения надежности.

Сжатие данных в формате ZIP, либо простое копирование (без архивирования); установка пароля на ZIP-архивы, шифрование, выбор степени сжатия, разделение архивов на тома, поддержка больших архивов в формате ZIP64 и т.п.

Восстановление файлов из резервной копии в случае потери данных.

Автоматическое удаление старых резервных копий.

Запуск внешних приложений до и после выполнения задания.

Запуск заданий при условии, если определенный файл/папка существует или отсутствует; заданный хост в локальной сети или Интернете доступен (команда Ping), а также, если указанное приложение (процесс) загружен в памяти.

Уведомление о результатах резервного копирования на E-mail, мобильный телефон, по локальной сети или на экран в случае ошибок/предупреждений, либо в любом случае. Предусмотрен полный и краткий вид отчета. Exiland Backup Free отличается от Exiland Backup Standard отсутствием автоматического запуска заданий по расписанию и наличием напоминающего окна. Exiland Backup Standard

Exiland Backup Professional для Windows Что нового в Exiland Backup Free 4.4?

Интерфейс программы переведен на немецкий язык

Добавлен вывод имени каждого копируемого файла над шкалой (опция "[x] Подробная информация")

Добавлена опция "[x] Сжимать файл настроек при закрытии программы"

Оптимизировано удаление файлов с FTP при синхронизации

Решены некоторые проблемы с кодировкой при копировании по FTP

Решена проблема, когда удалялись не все исходные файлы

Исправлена прочие недочеты