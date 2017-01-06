Exiland Backup - простая бесплатная программа резервного копирования файлов и синхронизации папок. Выполняет резервное копирование важных документов, бухгалтерских баз, писем, фотографий и любых других файлов в фоновом режиме, не мешая работе других программ. Имеет богатый набор возможностей, гибкие настройки и достаточно высокую скорость работы.
Возможности Exiland Backup:
4 типа резервного копирования: полное (Full), Добавочное (Incremental), Разностное (Differential) и Синхронизация папок. Возможность копирования только новых и изменившихся файлов с момента создания предыдущей резервной копии.
Копирование данных с любых носителей: жесткого диска, флешки, любого компьютера в локальной сети или с удаленного сервера по FTP.
Выбор исходных данных по маске, атрибутам файлов, указание исключаемых подпапок.
Сохранение резервных копий на локальной машине, съемном винчестере, флешке, сетевом диске, FTP и т.д.
Автоматическое дублирование резервных копий для повышения надежности.
Сжатие данных в формате ZIP, либо простое копирование (без архивирования); установка пароля на ZIP-архивы, шифрование, выбор степени сжатия, разделение архивов на тома, поддержка больших архивов в формате ZIP64 и т.п.
Восстановление файлов из резервной копии в случае потери данных.
Автоматическое удаление старых резервных копий.
Запуск внешних приложений до и после выполнения задания.
Запуск заданий при условии, если определенный файл/папка существует или отсутствует; заданный хост в локальной сети или Интернете доступен (команда Ping), а также, если указанное приложение (процесс) загружен в памяти.
Уведомление о результатах резервного копирования на E-mail, мобильный телефон, по локальной сети или на экран в случае ошибок/предупреждений, либо в любом случае. Предусмотрен полный и краткий вид отчета.
Exiland Backup Freeотличается от Exiland Backup Standard отсутствием автоматического запуска заданий по расписанию и наличием напоминающего окна.
Вячеслав про Exiland Backup Free 3.5 (сборка 6) [14-06-2012]
В бесплатной версии специально введена замаскированная ошибка,которая появляется через несколько дней использования.Эта, по русски говоря хитро*опость,только вредит репутации авторов. | | Ответить
Gogins-jan про Exiland Backup 3.5 Free [10-04-2012]
Прекрасная программа. Есть возможность запуска заданий при подключении USB носителя, возможность резервного копирования и синхронизации на и с удаленного носителя. Работа по расписанию и некоторые возможности доступны только после оплаты лицензии. Лично я не пожалел денег и купил лицензию, тем более, что стоит она не очень много. Прога на ОТЛ. | | Ответить