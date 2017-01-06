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Exiland Backup Free для Windows

Exiland Backup Free 4.4

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Описание Exiland Backup Free 4.4Описание   Скачать Exiland Backup Free 4.4СКАЧАТЬ (4,86 Мб) Скриншоты Exiland Backup Free 4.4Скриншоты (7)   Статистика Exiland Backup Free 4.4Статистика   Отзывы о Exiland Backup Free 4.4Отзывы (2)  
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3.17 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 3.17 из 5
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Exiland Backup - простая бесплатная программа резервного копирования файлов и синхронизации папок. Выполняет резервное копирование важных документов, бухгалтерских баз, писем, фотографий и любых других файлов в фоновом режиме, не мешая работе других программ. Имеет богатый набор возможностей, гибкие настройки и достаточно высокую скорость работы.

Возможности Exiland Backup:

  • 4 типа резервного копирования: полное (Full), Добавочное (Incremental), Разностное (Differential) и Синхронизация папок. Возможность копирования только новых и изменившихся файлов с момента создания предыдущей резервной копии.
  • Копирование данных с любых носителей: жесткого диска, флешки, любого компьютера в локальной сети или с удаленного сервера по FTP.
  • Выбор исходных данных по маске, атрибутам файлов, указание исключаемых подпапок.
  • Сохранение резервных копий на локальной машине, съемном винчестере, флешке, сетевом диске, FTP и т.д.
  • Автоматическое дублирование резервных копий для повышения надежности.
  • Сжатие данных в формате ZIP, либо простое копирование (без архивирования); установка пароля на ZIP-архивы, шифрование, выбор степени сжатия, разделение архивов на тома, поддержка больших архивов в формате ZIP64 и т.п.
  • Восстановление файлов из резервной копии в случае потери данных.
  • Автоматическое удаление старых резервных копий.
  • Запуск внешних приложений до и после выполнения задания.
  • Запуск заданий при условии, если определенный файл/папка существует или отсутствует; заданный хост в локальной сети или Интернете доступен (команда Ping), а также, если указанное приложение (процесс) загружен в памяти.
  • Уведомление о результатах резервного копирования на E-mail, мобильный телефон, по локальной сети или на экран в случае ошибок/предупреждений, либо в любом случае. Предусмотрен полный и краткий вид отчета.

Exiland Backup Free отличается от Exiland Backup Standard отсутствием автоматического запуска заданий по расписанию и наличием напоминающего окна.

Что нового в Exiland Backup Free 4.4?
  • Интерфейс программы переведен на немецкий язык
  • Добавлен вывод имени каждого копируемого файла над шкалой (опция "[x] Подробная информация")
  • Добавлена опция "[x] Сжимать файл настроек при закрытии программы"
  • Оптимизировано удаление файлов с FTP при синхронизации
  • Решены некоторые проблемы с кодировкой при копировании по FTP
  • Решена проблема, когда удалялись не все исходные файлы
  • Исправлена прочие недочеты
Скриншоты Exiland Backup Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 2 279
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных - Резервное копирование

Отзывы о программе Exiland Backup Free

Вячеслав про Exiland Backup Free 3.5 (сборка 6) [14-06-2012]

В бесплатной версии специально введена замаскированная ошибка,которая появляется через несколько дней использования.Эта, по русски говоря хитро*опость,только вредит репутации авторов.
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Gogins-jan про Exiland Backup 3.5 Free [10-04-2012]

Прекрасная программа. Есть возможность запуска заданий при подключении USB носителя, возможность резервного копирования и синхронизации на и с удаленного носителя. Работа по расписанию и некоторые возможности доступны только после оплаты лицензии. Лично я не пожалел денег и купил лицензию, тем более, что стоит она не очень много. Прога на ОТЛ.
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