Законодательство Украины 1.6.4 для Android
Законодательство Украины – сборник законов Украины, включая Конституцию и все кодексы. Наиболее необходимые законы можно сохранить на устройство и пользоваться
Семейный кодекс РФ 1.0 для Android
Семейный кодекс РФ - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое содержит последнюю (действующую) версию Семейного кодекса Российской Федерации
Налоговый кодекс Украины 1.21 для Android
Налоговый кодекс Украины - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое представляет собой полную версию нового налогового кодекса Украины
ПДД Украина 2017 2.3 для Android
ПДД Украина 2017 – актуальные Правила Дорожного Движения, действующие на территории Украины с 2017 года. Особенности приложения включают дружественный интерфейс,
УПК РФ 1.0 для Android
УПК РФ - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое содержит последнюю (действующую) версию Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК
Конституция Украины 1.03 для Android
Конституция Украины - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое представляет собой полную версию конституции Украины со всеми последними правками