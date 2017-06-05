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Штрафы ПДД 2017 - штрафы ГИБДД для Android

Штрафы ПДД 2017 - штрафы ГИБДД 6.0.0 для Android

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Описание Штрафы ПДД 2017 - штрафы ГИБДД 6.0.0 для AndroidОписание   Скачать Штрафы ПДД 2017 - штрафы ГИБДД 6.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (18,39 Мб) Скриншоты Штрафы ПДД 2017 - штрафы ГИБДД 6.0.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Штрафы ПДД 2017 - штрафы ГИБДД 6.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Штрафы ПДД 2017 - штрафы ГИБДД 6.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Штрафы ПДД 2017 - штрафы ГИБДД - полезное приложение для российских автолюбителей, благодаря которому вся информация о штрафах за нарушение Правил дорожного движения будет всегда под рукой.

Программа представляет собой полный справочник по штрафам, с поиском по тематике (как например тонировка, выезд на встречную полосу, не пристегнутый ремень безопасности и т.д.), список статей КоАП с последними изменениями, список кодов регионов РФ с телефонами дежурной части ГИБДД и телефонами доверия, а также включает в себя Правила дорожного движения, перечень дорожных знаков и разметки.

В приложении доступна проверка и оплата штрафов онлайн по официальной базе ГИБДД России и базе Федерального казначейства ГИС ГМП.

Скриншоты Штрафы ПДД 2017 - штрафы ГИБДД:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 8 091
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗаконодательство - другое - Авто
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Отзывы о программе Штрафы ПДД 2017 - штрафы ГИБДД

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