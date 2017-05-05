Экзамен ПДД 2017- Билеты ГИБДД - полезное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при подготовке к сдаче экзамена в ГИБДД на получение водительских прав, или в случае если вы просто хотите освежить в памяти Правила дорожного движения.

Программа включает в себя полный список билетов с последними изменениями на 2017 год (40 билетов, в каждом из которых 20 вопросов), подробные комментарии к каждому вопросу и разбор ошибок, а также содержит Правила дорожного движения, перечень дорожных знаков, горизонтальной и вертикальной разметки.

В бесплатной версии доступны только первые 5 билетов.