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Экзамен ПДД 2017- Билеты ГИБДД для Android

Экзамен ПДД 2017- Билеты ГИБДД 2.8.4 для Android

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Описание Экзамен ПДД 2017- Билеты ГИБДД 2.8.4 для AndroidОписание   Скачать Экзамен ПДД 2017- Билеты ГИБДД 2.8.4 для AndroidСКАЧАТЬ (20,68 Мб) Скриншоты Экзамен ПДД 2017- Билеты ГИБДД 2.8.4 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Экзамен ПДД 2017- Билеты ГИБДД 2.8.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Экзамен ПДД 2017- Билеты ГИБДД 2.8.4 для AndroidОтзывы (3)  
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Экзамен ПДД 2017- Билеты ГИБДД - полезное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при подготовке к сдаче экзамена в ГИБДД на получение водительских прав, или в случае если вы просто хотите освежить в памяти Правила дорожного движения.

Программа включает в себя полный список билетов с последними изменениями на 2017 год (40 билетов, в каждом из которых 20 вопросов), подробные комментарии к каждому вопросу и разбор ошибок, а также содержит Правила дорожного движения, перечень дорожных знаков, горизонтальной и вертикальной разметки.

В бесплатной версии доступны только первые 5 билетов.

Что нового в Экзамен ПДД 2017- Билеты ГИБДД 2.8.4 для Android?
  • Изменения в дизайне приложения и исправление ошибок.
  • Изменены билеты: Билет 1 Вопрос 17, Б7В10, Б14В17, Б24В18.

ПДД от 4 апреля 2017:

  • ПДД: п. 10.3, 20.2(1), 22.2.1;
  • Допуск ТС к эксплуатации: определение начинающего водителя;
  • Перечень неисправностей ТС: п. 7.15 (1).
Скриншоты Экзамен ПДД 2017- Билеты ГИБДД:

Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 14 725
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Авто
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Отзывы о программе Экзамен ПДД 2017- Билеты ГИБДД

Konstantin про Экзамен ПДД 2014- Билеты ГИБДД 2.0.2 для Android [09-10-2014]

Я рекомендую приложение "Билеты ПДД 2014 (HD качество)": https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rokoapps.pdd

Картинки на весь экран, по 2 бесплатных билета в день, нет рекламы.
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Анонимус про Экзамен ПДД 2014- Билеты ГИБДД 2.0 для Android [23-09-2014]

Не качайте приложение...Надо платить чтоб нормально им пользоваться..Разводняк
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Юлия про Билеты ПДД 2013-2014 - Экзамен 1.9 для Android [19-01-2014]

Приложение платное, первые 5 билетов бесплатно, потом оплату требует
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