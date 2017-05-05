Аудио уроки Английского языка 2.0 для Android
Аудио уроки Английского языка – аудио уроки позволят постичь азы разговорного английского языка. Структура программы очень простая – пять аудио уроков с русским
Учим Польский 2.11 для Android
Учим Польский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении польского языка. Программа предлагает более 6000 слов
Duolingo 3.46.1 для Android
Duolingo – приложение для изучения иностранных языков, включая английский, испанский, французский и немецкий. Научитесь читать, разговаривать, писать и понимать
Английский с LinguaLeo 2.5.5.11 для Android
Английский с Lingualeo — легкий и эффективный способ изучения английского языка. Перед началом работы, программа предложить пройти тест, что бы узнать ваш уровень
ПДД Украина 2017 2.3 для Android
ПДД Украина 2017 – актуальные Правила Дорожного Движения, действующие на территории Украины с 2017 года. Особенности приложения включают дружественный интерфейс,
Дорожные знаки 1.2 для Android
Дорожные знаки - бесплатное приложение для Android, благодаря которому можно эффективно подготовиться к экзаменам по ПДД РФ в плане изучения дорожных знаков