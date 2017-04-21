Galaxy для Android

Galaxy 9.1.6ow для Android

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Описание Galaxy 9.1.6ow для AndroidОписание   Скачать Galaxy 9.1.6ow для AndroidСКАЧАТЬ (8,38 Мб) Скриншоты Galaxy 9.1.6ow для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Galaxy 9.1.6ow для AndroidСтатистика   Отзывы о Galaxy 9.1.6ow для AndroidОтзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 4
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Galaxy — очень популярный чат, в котором зарегистрировано более 35 миллионов пользователей по всему миру. В чате Galaxy вы сами создаете своего персонажа, сами создаете свою планету и приглашаете на нее своих друзей.

Galaxy это:

  • возможность отправки SMS;
  • обмен фотографиями;
  • онлайновые игры;
  • возможность справлять свадьбы;
  • виртуальные питомцы;
  • множество конкурсов;
  • много новых друзей.
Что нового в Galaxy 9.1.6ow для Android?
  • Мы исправили некоторые незначительные ошибки.
Скриншоты Galaxy:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 14 695
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Galaxy

лии про Galaxy 8.0.16ow для Android [28-04-2015]

ху@ня не успеваешь зарегестрироватся как через 30-60 минут тебя удаляют!
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serfer про Galaxy 7.2 для Android [01-08-2012]

вы издеваетесь издатели, ну почему персонажи такие здоровые???
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