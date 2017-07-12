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QuickPic для Android

QuickPic 4.7.2 для Android

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Описание QuickPic 4.7.2 для AndroidОписание   Скачать QuickPic 4.7.2 для AndroidСКАЧАТЬ (4,15 Мб) Скриншоты QuickPic 4.7.2 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика QuickPic 4.7.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о QuickPic 4.7.2 для AndroidОтзывы (16)  
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4.13 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 4.13 из 5
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QuickPic – просто отличный вьювер изображений для Android-смартфонов и планшетов. Поддерживается несколько вариантов просмотра имеющихся на гаджете картинок, несколько вариантов сортировки.

Программа умеет:

  • скрывать папки с системными картинками (например, превьюшки скинов Beautiful Widgets);
  • быстро менять вид просмотра изображений, для быстрого поиска по папкам или лучшего визуального восприятия;
  • устанавливать картинки на фон, поворачивать, удалять картинки;
  • при изменении изображения на SD карте, автоматически обновляет её эскиз;
  • очень гладкий зум и эластичные эффекты;
  • просмотр слайдшоу выбранной папки;
  • поддержка Gif-анимации и просмотр видео;
  • просмотр фотографий на карте.
Скриншоты QuickPic:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 37 420
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Вьюверы - Редакторы
 Программа QuickPic отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе QuickPic

вит про QuickPic 4.6.9.1486 для Android [25-05-2017]

второй раз удаляет все фото и видео
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Serg про QuickPic 4.6.2.1180 для Android [06-11-2015]

вещь неплохая. можно указать чтобы синхронизировала только при подключении к Wi-fi. В результате приглашения друзей можно получить до 5 террабайт в облаке. Кстати вот кому надо ключ приглашения на очередной 1 террабайт: ir6398
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Иван про QuickPic 4.6.2.1180 для Android [20-10-2015]

Программа очень удобная и быстрая! Код для получения бесплатных 1000 Гб в облаке: fx8588
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Иван в ответ Иван про QuickPic 4.6.2.1180 для Android [31-10-2015]

код приглашения uw1318
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Andrey Korf про QuickPic 4.6.2.1180 для Android [13-10-2015]

Прога супер.
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Александр про QuickPic 4.6.1.1171 для Android [03-10-2015]

Да, прога отличная, давно пользуюсь. Вот кстати свежий код приглашения для получения 1Тб в облаке -vp3068
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