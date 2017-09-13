EyeEm для Android

EyeEm 6.0.4 для Android

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Описание EyeEm 6.0.4 для AndroidОписание   Скачать EyeEm 6.0.4 для AndroidСКАЧАТЬ (42,23 Мб) Скриншоты EyeEm 6.0.4 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика EyeEm 6.0.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о EyeEm 6.0.4 для AndroidОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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EyeEm - приложение для редактирования фотографий, а также публикации и просмотра снимков в Facebook, Twitter, Flickr, Foursquare и Tumblr. Программа предоставляет в распоряжение пользователя 14 фильтров и 12 рамок, которые можно накладывать на фото, наблюдая результат в режиме реального времени. Также присутствует система поиска снимков, возможность выбирать тематические альбомы, или альбомы, посвященные конкретным местам и событиям.

Если вы считаете, что ваши работы настолько хороши, что захотите их выставить на продажу, то используйте лицензию на EyeEm Market или Getty Images. Участие в выставках повысит ваши шансы стать замеченным большими компаниями.  

Что нового в EyeEm 6.0.4 для Android?
  • Мы постоянно выпускаем новые обновления на Google Play Store, где исправляем баги и увеличиваем производительность, чтобы сделать EyeEm еще лучше.
Скриншоты EyeEm:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 7 921
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото - Блоги, социальные сети
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Отзывы о программе EyeEm

aeonchokopie про EyeEm 3.7.5.7 для Android [15-05-2013]

Очень понравилось приложение, я даже сделал его мини-обзор: http://aeonchokopie.ru/eyeem-obrabotka-foto-v-stile-instagram
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