Отзывы о программе FortiClient ааа За всё время, что у меня стоял Forticlient (3 - 4 года) в карантин отправлялись в основном патчи и "кейгены". Это очень доставало, но приходилось терпеть - иногда из интернета блокировалось что-то похожее на вирусы. Сейчас я его все таки снёс. Последней каплей было блокирование анонсеров в p2p сетях, другими словами, блокировка скачивания и раздачи торрентов.

| | Ответить Osaka O.Hara Долго пользовался AVG Internet Security.Но теперь после покупки AVG фирмой Avast с этим достойным антивирусом творится что-то непотребное и я снова установил 4-ю версию Forticlient Endpoint Security (Standart).Месяц работает этот антивирус на моем компе и только положительные эмоции.Теперь можно в трее кликнуть по строчке "Закрыть FortiClient" и можно спокойно открывать патчи и кайгены без опасений,что антивирус почикает их. Защита на уровне-раз в неделю проверяю комп Dr Web и Hitman Pro-все чисто.Так что можете смело устанавливать этот достойный антивирус.Русский язык есть,если надо-есть в сети файлик Help Rus-меняете на него файл из папки 1033 и у вас вопросы и ответы по этому достойному антивирусу на русском языке.

| | Ответить Иван COMODO - лучший антивирус. После хваленого оплаченного лицензионного каспируса найдено 52 реальных вируса, отправленных и детектированных Нодом и на ВирусТотал. Фортик несколько уступает COMODO в скорости и функциональности, но все так же отлично ловит всякую гадость. Не надо приводить статистику проплаченных статистов - я пользуюсь COMODO более 5 лет. И ни одного случая заражения или проникновения! А если у кого руки растут из ж...пы, то это, увы - издержки личности... )))))))))))

1 | | Ответить Сергей Надо знать, если предлагают что то бесплатно, это значит ИМ надо шпионить, знать, тестировать, получать необходимое инфо, кто же будет изобретать программу бесплатно.

| | Ответить Мастер Хорошая вещь для ноутбуков.

2 | | Ответить Сргей Мастер И Comodo и Forti редкостный кал,первый параноик и страшно грузит систему,прописывается в сетях,может заблокировать интернет,пока не удалишь его в параметрах адаптера.Второй не грузит,ложников вроде нет,но очень долго сканирует,очень долго,в старой версии 4.2.307 хоть и веб защита есть и фаервол,нет настроек по удалению вирусов,т.е нельзя выставить не удалять а информировать и выйти из него нельзя в панели из трея,только зайдя в программу отключив все компоненты.Я него недавно поставил,пишет надо обновить,обновлял базы данной сборки довольно долго,затем пошла установка новой версии,не успел отмену нажать,капец блин,почти в конце установки новой версии,пропадает интернет,выдаёт ошибку какого-то драйвера,о невозможности его установить,идёт откат,потом перезагрузка довольно долгая и компьютер входит в режим устранения проблем сам по себе.Но так ничего и не исправил. Мучался я прилично,пока смог зайти в систему и удалить сие "удачное" творение разработчиков в топку.С системой всё у меня нормально было,неделю назад ставил,других АВ не было.А с антивирусами я имею дело плотно и давно,испробывал не меньше чем 40 антивирусных решений и пришёл к выводу,что лучше касперского ничего нет.Он сейчас уже не грузит так систему как раньше,к тому в настройках надо выбрать уступать ресурсы системе и программам и убрать галочку сканировать в режиме простоя и всё будет чудно,у касперского проактивка и эвристика на высоте,кто бы что не говорил,мспытанно лично мной на моём компьютере и на других.А ещё неплохие продукты Webroot и Zemana,особенно Zemana,посмотрите обзор от Nostromo,дедект великолепный,хочу поставить Premium версию,сейчас просто сканер стоит как дополнение к касперычу фришному.В течении этого месяца попробывал так же AVG Internet Security 2016,TrendMicro Titanum antivirus 2014 и Webroot.AVG И Trend лёгкие для системы,не грузят,понятный настройки,интерфейс,но при этом всём оба пропускают упаковщики,контейнеры,ну архивы вообщем в которых упакованны всякие Amigo,панели комета,вулкан рулетка,Orbitum,Какой-то там Protected и конечно же Mail.ru updater и всё в браузере куча каких-то окон,страниц,всё тупит и глючит.AVG так вообще мало того что не видит изначальна так и при сканировании ноль вирусов пишет.Zemana напочь всё вычистила а потом ещё и Webroot доработал.Trend позднее зажигание,сначала пропускает а потом минут через 5-7 начинает миллион раз сканировать но так до конца и не видит всего попавшего.Если и ставить Trend,то только Internet Security 2016,поскольку пред.версии слабоватенькие.А судя по тесту Zemana уделала и AVG и Trend и мноие другие антивирусы.Ещё неплохой сканер Malwarbytes antymalvare,тоже неплохой детект.Жаль не успел F-Secure проестить недавно акция закончилась на пол года.Как-то так ребята

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