FortiClient - бесплатная версия комплексного решения защиты ПК, в том числе и ноутбуков, даже при использовании в недостаточно надежных общественных сетях. Обеспечивает всестороннюю защиту конечных точек корпоративной сети от различных видов угроз.
Включает в себя антивирус, защиту от шпионящего программного обеспечения, персональный брандмауэр, систему предотвращения вторжений, контроль программ, VPN-клиент (для IPSec и SSL), веб-фильтр и антиспам.
Возможности:
Антивирус и антишпион - обеспечивают комплексную защиту от вирусов, троянов, интернет-червей, шпионского и рекламного ПО, кейлоггеров, фишинга. Осуществляет антивирусную проверку в реальном времени сообщений электронной почты по протоколам POP3 и SMTP и интернет-трафика.
VPN-клиент - позволяет безопасно подключаться к корпоративным приложениями и сервисам с использованием технологий IPSec и SSL.
WAN-оптимизация - ускоряет работу различных сетевых приложений через устройство серии FortiGate.
Персональный фаервол - обеспечивает постоянный мониторинг и контроль сетевого трафика, блокирует сетевые атаки и несанкционированные подключения.
Web-фильтр - позволяет управлять доступом к веб-сайтам и фильтровать веб-содержимое по категориям.
Антиспам - представляет собой подключаемый плагин для почтовых клиентов Microsoft Outlook и Microsoft Outlook Express 2000 и выше. Фильтрует входящую электронную почту, определяя нежелательные сообщения на основе Черного и Белого списков, а также Списка запрещенных слов.
Инсталлятор FortiClient теперь устанавливает функции, которые требуются для решения, выбранного пользователем на момент установки.
Интерфейс сканера уязвимостей:
Улучшен графический интерфейс сканера уязвимостей, чтобы показать информацию об обнаруженных уязвимостях и статусе исправления, а также определить, что программное обеспечение не было автоматически исправлено. Улучшенное отображение результатов помогает улучшить удобство использования, когда пользователь может легко идентифицировать текущие уязвимости, в том числе, которые нужно будет исправить вручную.
Windows Firewall Control - небольшая бесплатная утилита, которая обеспечивает комфортный доступ пользователю к наиболее часто используемым опциям встроенного
Отзывы о программе FortiClient
ааа про FortiClient 5.4.1.0840 [09-04-2017]
За всё время, что у меня стоял Forticlient (3 - 4 года) в карантин отправлялись в основном патчи и "кейгены". Это очень доставало, но приходилось терпеть - иногда из интернета блокировалось что-то похожее на вирусы. Сейчас я его все таки снёс. Последней каплей было блокирование анонсеров в p2p сетях, другими словами, блокировка скачивания и раздачи торрентов. | | Ответить
Osaka O.Hara про FortiClient 5.4.1.0840 [09-04-2017]
Долго пользовался AVG Internet Security.Но теперь после покупки AVG фирмой Avast с этим достойным антивирусом творится что-то непотребное и я снова установил 4-ю версию Forticlient Endpoint Security (Standart).Месяц работает этот антивирус на моем компе и только положительные эмоции.Теперь можно в трее кликнуть по строчке "Закрыть FortiClient" и можно спокойно открывать патчи и кайгены без опасений,что антивирус почикает их. Защита на уровне-раз в неделю проверяю комп Dr Web и Hitman Pro-все чисто.Так что можете смело устанавливать этот достойный антивирус.Русский язык есть,если надо-есть в сети файлик Help Rus-меняете на него файл из папки 1033 и у вас вопросы и ответы по этому достойному антивирусу на русском языке. | | Ответить
Иван про FortiClient 5.4.1.0840 [06-10-2016]
COMODO - лучший антивирус. После хваленого оплаченного лицензионного каспируса найдено 52 реальных вируса, отправленных и детектированных Нодом и на ВирусТотал. Фортик несколько уступает COMODO в скорости и функциональности, но все так же отлично ловит всякую гадость. Не надо приводить статистику проплаченных статистов - я пользуюсь COMODO более 5 лет. И ни одного случая заражения или проникновения! А если у кого руки растут из ж...пы, то это, увы - издержки личности... ))))))))))) 1 | | Ответить
Сергей про FortiClient 5.4.0.0780 [04-02-2016]
Надо знать, если предлагают что то бесплатно, это значит ИМ надо шпионить, знать, тестировать, получать необходимое инфо, кто же будет изобретать программу бесплатно. | | Ответить
Сргей в ответ Мастер про FortiClient 5.4.0.0780 [22-04-2016]
И Comodo и Forti редкостный кал,первый параноик и страшно грузит систему,прописывается в сетях,может заблокировать интернет,пока не удалишь его в параметрах адаптера.Второй не грузит,ложников вроде нет,но очень долго сканирует,очень долго,в старой версии 4.2.307 хоть и веб защита есть и фаервол,нет настроек по удалению вирусов,т.е нельзя выставить не удалять а информировать и выйти из него нельзя в панели из трея,только зайдя в программу отключив все компоненты.Я него недавно поставил,пишет надо обновить,обновлял базы данной сборки довольно долго,затем пошла установка новой версии,не успел отмену нажать,капец блин,почти в конце установки новой версии,пропадает интернет,выдаёт ошибку какого-то драйвера,о невозможности его установить,идёт откат,потом перезагрузка довольно долгая и компьютер входит в режим устранения проблем сам по себе.Но так ничего и не исправил. Мучался я прилично,пока смог зайти в систему и удалить сие "удачное" творение разработчиков в топку.С системой всё у меня нормально было,неделю назад ставил,других АВ не было.А с антивирусами я имею дело плотно и давно,испробывал не меньше чем 40 антивирусных решений и пришёл к выводу,что лучше касперского ничего нет.Он сейчас уже не грузит так систему как раньше,к тому в настройках надо выбрать уступать ресурсы системе и программам и убрать галочку сканировать в режиме простоя и всё будет чудно,у касперского проактивка и эвристика на высоте,кто бы что не говорил,мспытанно лично мной на моём компьютере и на других.А ещё неплохие продукты Webroot и Zemana,особенно Zemana,посмотрите обзор от Nostromo,дедект великолепный,хочу поставить Premium версию,сейчас просто сканер стоит как дополнение к касперычу фришному.В течении этого месяца попробывал так же AVG Internet Security 2016,TrendMicro Titanum antivirus 2014 и Webroot.AVG И Trend лёгкие для системы,не грузят,понятный настройки,интерфейс,но при этом всём оба пропускают упаковщики,контейнеры,ну архивы вообщем в которых упакованны всякие Amigo,панели комета,вулкан рулетка,Orbitum,Какой-то там Protected и конечно же Mail.ru updater и всё в браузере куча каких-то окон,страниц,всё тупит и глючит.AVG так вообще мало того что не видит изначальна так и при сканировании ноль вирусов пишет.Zemana напочь всё вычистила а потом ещё и Webroot доработал.Trend позднее зажигание,сначала пропускает а потом минут через 5-7 начинает миллион раз сканировать но так до конца и не видит всего попавшего.Если и ставить Trend,то только Internet Security 2016,поскольку пред.версии слабоватенькие.А судя по тесту Zemana уделала и AVG и Trend и мноие другие антивирусы.Ещё неплохой сканер Malwarbytes antymalvare,тоже неплохой детект.Жаль не успел F-Secure проестить недавно акция закончилась на пол года.Как-то так ребята | 1 | Ответить