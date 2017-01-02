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GeekUninstaller для Windows

GeekUninstaller 1.4.3.103

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Описание GeekUninstaller 1.4.3.103Описание   Скачать GeekUninstaller 1.4.3.103СКАЧАТЬ (2,67 Мб) Скриншоты GeekUninstaller 1.4.3.103Скриншоты (1)   Статистика GeekUninstaller 1.4.3.103Статистика   Отзывы о GeekUninstaller 1.4.3.103Отзывы (6)  
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3.55 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 3.55 из 5
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GeekUninstaller - бесплатный и легкий в работе инструмент, с помощью которого можно быстро и надежно удалить ненужные приложения с компьютера пользователя. Присутствует функция принудительного удаления, а также возможность очистки следов программы из системного реестра. Утилита не требует инсталляции.

Что нового в GeekUninstaller 1.4.3.103?
  • Несколько небольших улучшений.
  • Обновлены переводы.
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты GeekUninstaller:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 4 513
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДеинсталяторы

Отзывы о программе GeekUninstaller

Andr про GeekUninstaller 1.3.0.33 [20-05-2014]

Удаляет отвратительно! Из предлагаемых к удалению программой папок и записей реестра, удаляет только некоторые файлы из папок, оставляя все папки на своих местах. В реестре вообще ничего не удаляет. В принудительном удалении оставляет даже ярлык на рабочем столе. В помойку!!!
2 | | Ответить

Артём про GeekUninstaller 1.1.1.17 [11-08-2013]

Хорошая прога когда удаляете выбирайте в настройках принудительное удаление тогда более полно будет зачищать,показывает так же запись в реестре о каждой программе что очень удобно не хуже Revo а по скорости удаления с ней мало что можно сравнить мне нравится толковая безопасная.
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Basic про GeekUninstaller 1.1.1.17 [06-07-2013]

Прога есть и на русском, но не обольщайтесь - из бесплатных она хуже Рево.
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(ерж про GeekUninstaller 1.1.0.13 [11-04-2013]

Portes, не обольщайся, удалил ею одну программу, после этого нашел с Total Uninstall ещё 84 "хвоста", которых благополучно удалил. Вот так.
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(ерж про GeekUninstaller 1.1.0.13 [10-04-2013]

Если я не ошибаюсь, эта программа является бесплатной версией UninstallTool?
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