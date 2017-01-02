GeekUninstaller - бесплатный и легкий в работе инструмент, с помощью которого можно быстро и надежно удалить ненужные приложения с компьютера пользователя. Присутствует функция принудительного удаления, а также возможность очистки следов программы из системного реестра. Утилита не требует инсталляции.

Отзывы о программе GeekUninstaller Andr Удаляет отвратительно! Из предлагаемых к удалению программой папок и записей реестра, удаляет только некоторые файлы из папок, оставляя все папки на своих местах. В реестре вообще ничего не удаляет. В принудительном удалении оставляет даже ярлык на рабочем столе. В помойку!!!

2 | | Ответить Артём Хорошая прога когда удаляете выбирайте в настройках принудительное удаление тогда более полно будет зачищать,показывает так же запись в реестре о каждой программе что очень удобно не хуже Revo а по скорости удаления с ней мало что можно сравнить мне нравится толковая безопасная.

| | Ответить Basic Прога есть и на русском, но не обольщайтесь - из бесплатных она хуже Рево.

| | Ответить (ерж Portes, не обольщайся, удалил ею одну программу, после этого нашел с Total Uninstall ещё 84 "хвоста", которых благополучно удалил. Вот так.

| | Ответить (ерж Если я не ошибаюсь, эта программа является бесплатной версией UninstallTool?

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