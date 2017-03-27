Wise JetSearch для Windows

Wise JetSearch 2.31

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Wise JetSearch 2.31Описание   Скачать Wise JetSearch 2.31СКАЧАТЬ (1,77 Мб) Скриншоты Wise JetSearch 2.31Скриншоты (1)   Статистика Wise JetSearch 2.31Статистика   Отзывы о Wise JetSearch 2.31Отзывы (1)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wise JetSearch - шустрая утилита для поиска файлов и папок на локальных дисках ПК, которая может стать неплохой заменой встроенному поиску ОС Windows. Присутствует поддержка NTFS и FAT дисков, возможность поиска файлов/папок по имени или шаблону.

Что нового в Wise JetSearch 2.31?
  • Исправлены мелкие ошибки
Скриншоты Wise JetSearch:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 176
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов

Отзывы о программе Wise JetSearch

Татьяна про Wise JetSearch 1.49.83 [20-12-2014]

Понравилась..заменяет поиск как в хр...
1 | | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Поиск файлов"
 

CTSFaceFinder 2.1.0

CTSFaceFinder - бесплатная и простая в использовании программа, которая позволяет распознавать лица на фотографиях, и является незаменимым инструментом при поиске в больших каталогах снимков с определенными людьми

Everything 1.3.4.686

Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы, которые не соответствуют задаваемым параметрам отсеиваются

Soft4Boost Dup File Finder 6.5.7.603

Soft4Boost Dup File Finder - простая, бесплатная утилита, которая помогает найти и удалить ненужные дубликаты файлов на компьютере

DupKiller 0.8.2

DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по содержимому и по похожему названию

TreeSize Free 3.4.5

TreeSize - полезная портативная утилита, которая поможет вам сориентироваться и понять, чем же заполнено дисковое пространство компьютера

Ainvo Disk Explorer 2.4.1.470

Ainvo Disk Explorer - бесплатная утилита для поиска самых больших файлов в системе

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

XviD4PSP

Total Commander

RoboForm

Skype

GPU-Z

Балаболка

iTunes

Opera

Adguard

Mozilla Firefox

Audacity

Free Download Manager

ParkControl

ProgDVB

OpenGL Extension Viewer

CCleaner

Notepad++

USDownloader

Adobe Flash Player

SUMo

 
 