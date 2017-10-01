AV Webcam Morpher - приложение для работы с веб-камерой, с помощью которого можно легко искажать видео и аудиопотоки, накладывать различные эффекты в режиме реального времени. Программа будет незаменима в том случае, если Вам при общении в видео-чате необходимо скрыть свою реальную внешность и голос.

Кроме того AV Webcam Morpher позволяет установить драйвер виртуальной веб-камеры, благодаря чему можно записывать видеообращения и сохранять их в формате .AVI. ТАкже программа позволяет создавать уникальные видеоролики для блогов или онлайн видео-дневников. Присутствует поддержка Yahoo Messenger, Skype, MSN Messenger, AOL Instant Messenger и пр.