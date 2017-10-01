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AV Webcam Morpher для Windows

AV Webcam Morpher 2.0.53

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Описание AV Webcam Morpher 2.0.53Описание   Скачать AV Webcam Morpher 2.0.53СКАЧАТЬ (15,21 Мб) Скриншоты AV Webcam Morpher 2.0.53Скриншоты (1)   Статистика AV Webcam Morpher 2.0.53Статистика   Отзывы о AV Webcam Morpher 2.0.53Отзывы (0)  
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4.11 из 5, всего оценок - 20
  • Рейтинг программы - 4.11 из 5
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AV Webcam Morpher - приложение для работы с веб-камерой, с помощью которого можно легко искажать видео и аудиопотоки, накладывать различные эффекты в режиме реального времени. Программа будет незаменима в том случае, если Вам при общении в видео-чате необходимо скрыть свою реальную внешность и голос.

Кроме того AV Webcam Morpher позволяет установить драйвер виртуальной веб-камеры, благодаря чему можно записывать видеообращения и сохранять их в формате .AVI. ТАкже программа позволяет создавать уникальные видеоролики для блогов или онлайн видео-дневников. Присутствует поддержка Yahoo Messenger, Skype, MSN Messenger, AOL Instant Messenger и пр.

Скриншоты AV Webcam Morpher:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.95
Ограничение в работе программы7 дней
ОперационкаWindows 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 6 930
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы аудио - Редакторы - Вебкамера
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Отзывы о программе AV Webcam Morpher

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