MorphVOX Pro 4.4.68
С помощью данной программы вы можете до неузнаваемости изменить свой голос, применив имеющиеся в приложении аудиоэффекты. Результатом можно воспользоваться в Skype,
Audacity 2.1.3
Audacity - это бесплатный и простой в использовании звуковой редактор с широким набором профессиональных возможностей
Sony Vegas Pro 15.0 Build 177
Sony Vegas Pro - Это многодорожечная цифровая система нелинейного видео и аудио монтажа
mp3DirectCut 2.23
mp3DirectCut - небольшой бесплатный инструмент для работы с MP3 файлами, с помощью которого можно вырезать/копировать отдельные фрагменты композиции, нормализовать
AV Voice Changer Diamond 9.5.11
AV Voice Changer Diamond - приложение, которое изменит ваш голос и позволит заговорить по-другому. Хотите удивить друзей или произвести впечатление при общении
Nero WaveEditor 15.0.6000
Nero WaveEditor - бесплатный аудиоредактор, который предлагает наиболее востребованные инструменты для обработки и редактирования аудиофайлов с использованием