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Adblock 3.8.4 для Google Chrome

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Описание Adblock 3.8.4 для Google ChromeОписание   Скачать Adblock 3.8.4 для Google ChromeСКАЧАТЬ (1,63 Мб) Скриншоты Adblock 3.8.4 для Google ChromeСкриншоты (5)   Статистика Adblock 3.8.4 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о Adblock 3.8.4 для Google ChromeОтзывы (31)  
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4.15 из 5, всего оценок - 212
  • Рейтинг программы - 4.15 из 5
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Adblock - популярное расширение для браузера Google Chrome, которое блокирует рекламу во всех ее видах и проявлениях по всему Интернету. Сделайте просмотр веб-страниц комфортабельнее и приятней посредством блокировки рекламы, различных баннеров и т.п.

Возможности Adblock:

  • Добавление подписок и фильтров, содержащих правила блокирования элементов веб-страниц.
  • Отображение всех элементов просматриваемой страницы.
  • Наличие динамического списка заблокированных элементов.
  • Возможность отключения фильтров и подписок.
  • Создание собственных правил блокирования картинок, Flash-роликов и Java-апплетов.
  • Автоматическое ежедневное резервное копирование списка фильтра.
  • Функция скрытия элементов, которые не могут быть заблокированы.

Подходит для всех браузеров на базе технологии Chromium: Google Chrome, Comodo Dragon, SRWare и т.д.

Скриншоты Adblock:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)59 / 284 663
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлокировка рекламы - Утилиты к браузерам

Отзывы о программе Adblock

сеый про Adblock 2.46 для Google Chrome [01-02-2016]

пока работает!!!!!!!!!!
| | Ответить

алекс про Adblock 2.46 для Google Chrome [25-01-2016]

Дерьмо полное! В опере с грехом пополам работает. Мозиллe и Яндекс "ваще" закидали рекламой. От "Гуглы" большего ждал. Убирает частично
| 1 | Ответить

кондор в ответ алекс про Adblock 2.52 для Google Chrome [14-05-2016]

он для гугла...для оперы другой адблок...
1 | | Ответить

Memelburg про Adblock 2.37.1 для Google Chrome [27-08-2015]

Люди,устанавливайте adguard или ublock и почувствуете разницу.
4 | 18 | Ответить

вася про AdBlock 2.22 для Google Chrome [13-04-2015]

полторы минуты продержалась и страница грузится медленнее чем рекламма кароч фуфло
| 4 | Ответить

Влад про AdBlock 2.18 для Google Chrome [25-02-2015]

Нечего не изменилось и добавилось ещё больше рекламы в вконтакте и в ютюбе
3 | 8 | Ответить

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