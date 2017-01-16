Adblock- популярное расширение для браузера Google Chrome, которое блокирует рекламу во всех ее видах и проявлениях по всему Интернету. Сделайте просмотр веб-страниц комфортабельнее и приятней посредством блокировки рекламы, различных баннеров и т.п.
Возможности Adblock:
Добавление подписок и фильтров, содержащих правила блокирования элементов веб-страниц.
Отображение всех элементов просматриваемой страницы.
Наличие динамического списка заблокированных элементов.
Возможность отключения фильтров и подписок.
Создание собственных правил блокирования картинок, Flash-роликов и Java-апплетов.