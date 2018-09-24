EMCO Remote Installer для Windows

EMCO Remote Installer 5.3.0.2779

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Описание EMCO Remote Installer 5.3.0.2779Описание   Скачать EMCO Remote Installer 5.3.0.2779СКАЧАТЬ (84,87 Мб) Скриншоты EMCO Remote Installer 5.3.0.2779Скриншоты (4)   Статистика EMCO Remote Installer 5.3.0.2779Статистика   Отзывы о EMCO Remote Installer 5.3.0.2779Отзывы (1)  
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EMCO Remote Installer - программа для установки и удаления приложений на удаленном компьютере. Позволяет получить список ПО установленных на любом ПК в локальной сети, автоматически выявлять изменения в списке, а также проводить общую удаленную установку или деинсталляцию приложений. Установка проходит в автоматическом режиме и не требует никакого взаимодействия с конечным пользователем. Используется для организации централизованного управления и аудита ПО по локальной сети.

Особенности Remote Installer:

  • Включает в себя модуль сетевого сканирования для обнаружения доступных компьютеров сети.
  • Установка / Удаление приложений на удаленном компьютере выполняется с центрального сервера.
  • Процесс установки / удаления полностью автоматизирован и может выполняться одновременно на нескольких компьютерах.
  • Мониторинг установленных или удаленных приложений. Позволяет сохранять список программ с удаленного компьютера для последующего сравнения.
  • Поддержка инсталляторов формата Windows Installer.
  • Задание критериев поиска установленных приложений.
  • Создание отчетов в форматах PDF и Excel. Печать отчетов для одного компьютера, группы компьютеров или целой сети.
Скриншоты EMCO Remote Installer:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 088
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАдминистрирование - Деинсталяторы
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Отзывы о программе EMCO Remote Installer

ALEXANDER про EMCO Remote Installer 4.1.6.2489 [24-01-2014]

Шикарная программа.
А то раньше приходилось искать значения в ресторе что бы снести.А теперь сижу за столом пью чай.
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