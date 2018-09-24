TeamViewer 13.2.14327
TeamViewer - приложение для администрирования удаленных компьютеров и серверов, использующее защищённые каналы передачи данных с обменом ключами и AES-шифрованием
IP-Tools 2.70
IP-tools - незаменимая утилита для активных пользователей сети Интернет, а так же администраторов локальных сетей. IP-tools это множество полезных утилит в одном
WakeMeOnLan 1.83
WakeMeOnLan - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет удаленно включить один или несколько компьютеров посредством отправки через сеть Wake-On-LAN (WOL)
NetBalancer 9.12.5
NetBalancer - небольшая программа для контроля и управления интернет-трафиком на ПК. Можно задавать лимит скорости на прием/отдачу, выставлять приоритеты или
LanSpy 2.0.0.155
LanSpy — это сканер компьютеров в сети, который позволяет получить различную информацию о компьютере
Supremo 3.3.2.955
Supremo - инструмент для удаленного управления другим компьютером, который станет хорошим помощником для администрирования сетей, обеспечения технической поддержки