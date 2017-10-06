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EMCO Network Malware Cleaner для Windows

EMCO Network Malware Cleaner 6.4.20.1058

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Описание EMCO Network Malware Cleaner 6.4.20.1058Описание   Скачать EMCO Network Malware Cleaner 6.4.20.1058СКАЧАТЬ (13,86 Мб) Скриншоты EMCO Network Malware Cleaner 6.4.20.1058Скриншоты (15)   Статистика EMCO Network Malware Cleaner 6.4.20.1058Статистика   Отзывы о EMCO Network Malware Cleaner 6.4.20.1058Отзывы (0)  
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EMCO Network Malware Cleaner - программа для сканирования и защиты от вирусов всей локальной сети. Позволяет сканировать компьютеры в локальной сети для дистанционного обнаружения и удаления более 10 000 видов вирусов, троянов, червей, руткитов и других вредоносных угроз в автоматическом режиме, без прерывания работы пользователя. Не требует установки клиентского модуля или специальных настроек для сетевого сканирования вирусов. Имеет встроенную универсальную вирусную базу, которая постоянно пополняется новыми угрозами.

Особенности Network Malware Cleaner:

  • Удаленное сканирование вирусов.
  • Удаление обнаруженных вирусов без прерывания работы в режиме тихой очистки.
  • Процесс сканирования выполняется параллельно на различных узлах сети.
  • Регулярное сетевое сканирование на наличие вирусов.
  • Предупреждает об отключенных антивирусах и устаревших антивирусных базах на удаленных машинах.
  • Возможность добавлять собственные сигнатуры в базу данных.
  • Полная информация по всей сети и для каждого компьютера о результатах сканирования: сколько угроз обнаружено и удалено; список компьютеров, где проверка не удалась и т.п.

Network Malware Cleaner не является активной антивирусной защитой (антивирусом в режиме реального времени), выполняя функцию дополнительного защитного инструмента к основному антивирусу.

Скриншоты EMCO Network Malware Cleaner:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $99.00
Ограничение в работе программы30 запусков
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 271
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы - Администрирование
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