TuneIn Radio для Android

TuneIn Radio 17.5 для Android

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Описание TuneIn Radio 17.5 для AndroidОписание   Скачать TuneIn Radio 17.5 для AndroidСКАЧАТЬ (15,67 Мб) Скриншоты TuneIn Radio 17.5 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика TuneIn Radio 17.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о TuneIn Radio 17.5 для AndroidОтзывы (2)  
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4.33 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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TuneIn Radio - отличное приложение для устройств под управлением Android, с помощью которого можно прослушивать более 100 000 радиостанций со всего мира. Присутствует возможность поиска музыки по жанрам, странам, исполнителю, стилю или текущему местоположению. Понравившиеся станции можно заносить в список для последующего быстрого доступа.

Слушайте спортивные, музыкальные, разговорные и новостные радиостанции со всего мира. "Наше Радио", "Эхо Москвы",“Авторадио”, “Русское Радио”, Radio Record,  Спорт FM”, “Радио Команда”, BBC, Capital London, Classic FM и многие другие будут вам доступны в любое время. 

Что нового в TuneIn Radio 17.5 для Android?
  • Улучшен дизайн для альбомного формата на телефонах.
  • Исправлены некоторые неполадки.

 
Скриншоты TuneIn Radio:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 23 031
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио
 Программа TuneIn Radio отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе TuneIn Radio

олег про TuneIn Radio 15.5.1 для Android [29-05-2016]

Радио на 5.На 2g использую fm cube с функцией дискография -бомба!Добавил прогу volume
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Paradox про TuneIn Radio 7.2 для Android [07-06-2013]

По функционалу радио на 5+, но после установки оказалось, что в программе присутствуют банеры типа "порно, секс" или типа "Телефон может иметь вирус. Нажмите, чтобы сканировать телефон." На счёт последнего сообщения. У меня стоит лицензионный DrWeb. Не хочу сказать, что это панацея, но во всяком случае антивирус имеется и не самый плохой. Телефон у ребёнка, представляете, если он увидит эти банеры и нажмёт на них? Ещё появляется всякая реклама на этих банерах, но чаще про порно и про то, что телефон может иметь вирус. Эти сообщения вводят в заблуждение, да и показать свой экран кому-либо стыдно. По этим причинам удалил программу.
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