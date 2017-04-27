Free MKV to AVI Converter 1.7

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5 Free MKV to AVI Converter - бесплатный конвертер для преобразования видео файлов Matroska (MKV) в AVI или MPEG. Имеет ряд предустановленных настроек (профилей) специально разработанных для начинающих пользователей. Есть возможность сохранить свои собственные настройки в INI-файл. Особенности программы: Поддерживает следующие видео форматы: AVI, MP4, WMV, FLV, МТС, OGM, AMV.

Поддержка Drag & Drop.

Декодирование большинства аудио и видео кодеков, используемых в MKV файлах: MPEG-4 AVC/H.264, XviD, VC-1, AC3, DTS, AAC, MP3 и т.д.

Поддерживает видео кодеки: XviD, DivX 3, H.264, WMV, MPEG4-FFmpeg, S-Mpeg 4 v. 2, Motion JPEG (MJPEG), HuffYUV, MPEG-1, MPEG-2.

Поддерживаемые аудио кодеки: LAME (MP3), MP2, AC3, AAC, WMA, PCM 16-bit.

Поддержка многопоточного кодирования при использовании H.264 (x264) кодека.

Возможность конвертировать любые аудио потоки из видео файлов с несколькими звуковыми дорожками.

Большое количество параметров кодирования: аудио и видео битрейт, частота кадров, изменение разрешения, масштабирование и кадрирование изображения и др.

Двухпроходное кодирование, которое позволяет повысить качество изображения и уменьшает объем выходного файла.

Возможность сохранения команды кодировщика FFmpeg в BAT-файл.

Не использует системный реестр и все настройки хранятся в ini-файлы в каталоге с программой, благодаря чему может быть запущена с портативных устройств.

Сопровождается специальной версии кодировщика FFmpeg, адаптированного к потребностям программы. Не рекомендуется использовать другие версии FFmpeg.

Скриншоты Free MKV to AVI Converter:

Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Польский Закачек (сегодня/всего) 12 / 51 520 Разработчик Jacek Pazera Последнее обновление 27.04.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Конверторы

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