Free MKV to AVI Converter - бесплатный конвертер для преобразования видео файлов Matroska (MKV) в AVI или MPEG. Имеет ряд предустановленных настроек (профилей) специально разработанных для начинающих пользователей. Есть возможность сохранить свои собственные настройки в INI-файл.
Особенности программы:
Поддерживает следующие видео форматы: AVI, MP4, WMV, FLV, МТС, OGM, AMV.
Поддержка Drag & Drop.
Декодирование большинства аудио и видео кодеков, используемых в MKV файлах: MPEG-4 AVC/H.264, XviD, VC-1, AC3, DTS, AAC, MP3 и т.д.
Поддерживает видео кодеки: XviD, DivX 3, H.264, WMV, MPEG4-FFmpeg, S-Mpeg 4 v. 2, Motion JPEG (MJPEG), HuffYUV, MPEG-1, MPEG-2.
Юик про Free MKV to AVI Converter 1.6 [13-02-2017]
Единственная программа, что обрабатывает формат AMV в AVI.Я скачал с какого то зарубежного сайта. Так, что ни какой хрени нет.Мне лично понтавилась. | | Ответить
Иван про Free MKV to AVI Converter 1.4 [06-01-2016]
Я не понял почему вместе с конвертором установился РегПро и Опера, если при инсталяции не было предложений установить данные программы. касперский просто взорвался после установки, ругался на все что можно. Конвертирую сейчас, если остановится на 50% я чекнусь, столько гемора из-за этой проги! | | Ответить
111 про Free MKV to AVI Converter 1.4 [01-03-2015]
Редкая фигня. Пробная версия предлагает конверсию 50% аудио файлов фильма + кучу всяких настроек нужно чистить, чтобы не подхватить всякую фигню. Короче, закрывайте это окно и ищите что-то другое. Это - фигня. 1 | | Ответить
Иван про Free MKV to AVI Converter 1.4 [03-12-2014]
Решил посмотреть, что за программа. Здесь согласен с Владимиром: "помойка", в довесок к программе, идёт "качественная" - антивирус обнаруживает "полный букет" и сразу блокирует скачивание. 1 | | Ответить