Free MKV to AVI Converter для Windows

Free MKV to AVI Converter 1.7

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Описание Free MKV to AVI Converter 1.7Описание   Скачать Free MKV to AVI Converter 1.7СКАЧАТЬ (9,78 Мб) Скриншоты Free MKV to AVI Converter 1.7Скриншоты (6)   Статистика Free MKV to AVI Converter 1.7Статистика   Отзывы о Free MKV to AVI Converter 1.7Отзывы (10)  
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4.00 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Free MKV to AVI Converter - бесплатный конвертер для преобразования видео файлов Matroska (MKV) в AVI или MPEG. Имеет ряд предустановленных настроек (профилей) специально разработанных для начинающих пользователей. Есть возможность сохранить свои собственные настройки в INI-файл.

Особенности программы:

  • Поддерживает следующие видео форматы: AVI, MP4, WMV, FLV, МТС, OGM, AMV.
  • Поддержка Drag & Drop.
  • Декодирование большинства аудио и видео кодеков, используемых в MKV файлах: MPEG-4 AVC/H.264, XviD, VC-1, AC3, DTS, AAC, MP3 и т.д.
  • Поддерживает видео кодеки: XviD, DivX 3, H.264, WMV, MPEG4-FFmpeg, S-Mpeg 4 v. 2, Motion JPEG (MJPEG), HuffYUV, MPEG-1, MPEG-2.
  • Поддерживаемые аудио кодеки: LAME (MP3), MP2, AC3, AAC, WMA, PCM 16-bit.
  • Поддержка многопоточного кодирования при использовании H.264 (x264) кодека.
  • Возможность конвертировать любые аудио потоки из видео файлов с несколькими звуковыми дорожками.
  • Большое количество параметров кодирования: аудио и видео битрейт, частота кадров, изменение разрешения, масштабирование и кадрирование изображения и др.
  • Двухпроходное кодирование, которое позволяет повысить качество изображения и уменьшает объем выходного файла.
  • Возможность сохранения команды кодировщика FFmpeg в BAT-файл.
  • Не использует системный реестр и все настройки хранятся в ini-файлы в каталоге с программой, благодаря чему может быть запущена с портативных устройств.
  • Сопровождается специальной версии кодировщика FFmpeg, адаптированного к потребностям программы. Не рекомендуется использовать другие версии FFmpeg.
Скриншоты Free MKV to AVI Converter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Польский
Закачек (сегодня/всего)12 / 51 520
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе Free MKV to AVI Converter

Александр про Free MKV to AVI Converter 1.6 [26-04-2017]

Нормальная, но пипец медленная!
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Юик про Free MKV to AVI Converter 1.6 [13-02-2017]

Единственная программа, что обрабатывает формат AMV в AVI.Я скачал с какого то зарубежного сайта. Так, что ни какой хрени нет.Мне лично понтавилась.
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Иван про Free MKV to AVI Converter 1.4 [06-01-2016]

Я не понял почему вместе с конвертором установился РегПро и Опера, если при инсталяции не было предложений установить данные программы. касперский просто взорвался после установки, ругался на все что можно. Конвертирую сейчас, если остановится на 50% я чекнусь, столько гемора из-за этой проги!
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111 про Free MKV to AVI Converter 1.4 [01-03-2015]

Редкая фигня. Пробная версия предлагает конверсию 50% аудио файлов фильма + кучу всяких настроек нужно чистить, чтобы не подхватить всякую фигню. Короче, закрывайте это окно и ищите что-то другое. Это - фигня.
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Иван про Free MKV to AVI Converter 1.4 [03-12-2014]

Решил посмотреть, что за программа. Здесь согласен с Владимиром: "помойка", в довесок к программе, идёт "качественная" - антивирус обнаруживает "полный букет" и сразу блокирует скачивание.
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