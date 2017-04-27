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Free MP4 to AVI Converter для Windows

Free MP4 to AVI Converter 1.13

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Описание Free MP4 to AVI Converter 1.13Описание   Скачать Free MP4 to AVI Converter 1.13СКАЧАТЬ (10,59 Мб) Скриншоты Free MP4 to AVI Converter 1.13Скриншоты (5)   Статистика Free MP4 to AVI Converter 1.13Статистика   Отзывы о Free MP4 to AVI Converter 1.13Отзывы (1)  
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3.78 из 5, всего оценок - 23
  • Рейтинг программы - 3.78 из 5
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Free MP4 to AVI Converter - простой  и удобный конвертер для преобразования MP4, M4V и MP4V видеофайлов в формат AVI и MPG (MPEG-1, MPEG-2). Имеет ряд предустановленных настроек (профилей) специально разработанных для начинающих пользователей. Для опытных пользоваетлей доступны различные видео и аудио параметры конвертирования: настройка аудио и видео кодеков, битрейта, частоты кадров, частота дискретизации, разрешения, масштабирование и кадрирование изображения и т.д.

Особенности:

  • Поддержка видео форматов MP4, M4V и MP4V, а также AVI, MKV, WMV, FLV, МТС, OGM, AMV.
  • Декодирование основных аудио и видео кодеков, используемых в MP4 файлов: MPEG-4 AVC/H.264, AAC, MP3, MP2, MPEG-1 Audio Layer 1 и т.д.
  • Поддержка видео кодеков: XviD, DivX 3, H.264, WMV, MPEG4-FFmpeg, S-Mpeg 4 v. 2, Motion JPEG (MJPEG), HuffYUV, MPEG-1, MPEG-2.
  • Поддержка аудио кодеков: LAME (MP3), MP2, AC3, AAC, WMA, PCM 16 бит.
  • Поддержка многопоточного кодирования при использовании H.264 (x264) кодека.
  • Поддержка Drag & Drop.
  • Сохранение собственных настроек в INI-файл.
  • Возможность двухпроходного кодирование, которое позволяет повысить качество изображения и уменьшает объем выходного файла.
  • Содержит специальную версию кодировщика FFmpeg, адаптированную к потребностям программы. Не рекомендуется использовать другие версии FFmpeg.
  • Не использует системный реестр и все настройки хранятся в INI-файле.
Скриншоты Free MP4 to AVI Converter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 41 036
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе Free MP4 to AVI Converter

Vlad про Free MP4 to AVI Converter 1.9 [06-12-2014]

Антивирус выдает: "Потенциально-нежелательная программа". Буду пробовать с отключенным интернетом.
У меня ранее такой конвертер стоял - обалденная штука! Получше всяких там "комбайнов"! Советую!
Скачал, так как снова нужно работать с видео. Буду тестить.
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