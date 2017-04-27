Free MP4 to AVI Converter - простой и удобный конвертер для преобразования MP4, M4V и MP4V видеофайлов в формат AVI и MPG (MPEG-1, MPEG-2). Имеет ряд предустановленных настроек (профилей) специально разработанных для начинающих пользователей. Для опытных пользоваетлей доступны различные видео и аудио параметры конвертирования: настройка аудио и видео кодеков, битрейта, частоты кадров, частота дискретизации, разрешения, масштабирование и кадрирование изображения и т.д.
Особенности:
Поддержка видео форматов MP4, M4V и MP4V, а также AVI, MKV, WMV, FLV, МТС, OGM, AMV.
Декодирование основных аудио и видео кодеков, используемых в MP4 файлов: MPEG-4 AVC/H.264, AAC, MP3, MP2, MPEG-1 Audio Layer 1 и т.д.
Поддержка видео кодеков: XviD, DivX 3, H.264, WMV, MPEG4-FFmpeg, S-Mpeg 4 v. 2, Motion JPEG (MJPEG), HuffYUV, MPEG-1, MPEG-2.
Free Video to MP3 Converter - бесплатная программа, позволяющая извлекать аудио дорожки из видео файлов с последующим сохранением в формат MP3. Умеет работать со
Отзывы о программе Free MP4 to AVI Converter
Vlad про Free MP4 to AVI Converter 1.9 [06-12-2014]
Антивирус выдает: "Потенциально-нежелательная программа". Буду пробовать с отключенным интернетом.
У меня ранее такой конвертер стоял - обалденная штука! Получше всяких там "комбайнов"! Советую!
Скачал, так как снова нужно работать с видео. Буду тестить. 2 | 17 | Ответить