OSForensics для Windows

OSForensics 5.2.1006

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Описание OSForensics 5.2.1006Описание   Скачать OSForensics 5.2.1006СКАЧАТЬ (80,54 Мб) Скриншоты OSForensics 5.2.1006Скриншоты (5)   Статистика OSForensics 5.2.1006Статистика   Отзывы о OSForensics 5.2.1006Отзывы (1)  
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OSForensics - мощный пакет утилит для компьютерной экспертизы. Предназначена для поиска и анализа различных данных в системе. Позволяет восстанавливать данные, проводить поиск утерянных файлов, просматривать следы активности пользователя за компьютером и т.д.

Возможности программы:

  • Расширенный поиск следов интернет-активности, удаленных файлов, несоответствия типа данных, сохраненных паролей и т.д.
  • Поиск в почтовых клиентах.
  • Сканирование жестких дисков на предмет наличия файлов, чье содержимое будет не соответствовать конечному расширению.
  • Создание цифровых подписей, в которых хранится информация о всех найденных на жестком диске файлах.
  • Сбор детальной информации об аппаратном и программном обеспечении компьютера.
  • Просмотр недавно использованных документов.
  • Просмотр и сохранение копии содержимого оперативной памяти.
  • Извлечение сохраненных логинов и паролей из браузеров, в том числе Internet Explorer, Firefox, Chrome и Opera.
  • Создание хэшей.
  • Интегрированный инструмент OSFMount, с помощью которого можно монтировать образы дисков самых известных форматов.
Что нового в OSForensics 5.2.1006?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты OSForensics:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 6 279
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов - Мониторинг
ТОП-сегодня раздела "Поиск файлов"
 

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Отзывы о программе OSForensics

Portes про OSForensics 1.1.1002 [07-07-2012]

Вместо "здрасте" программа предложила перейти на Pro-версию. А вот Free-версия меня особо не впечатлила: прога такого рода должна быть портабельной, а вот ставить её рядовому юзверю смысла нет. В бесплатной версии набор функций очень мал.
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