Everything 1.4.1.877
Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы,
FastCopy 3.41
FastCopy - небольшая, но весьма удобная утилита от японских разработчиков, которая пригодится для быстрого копирования и удаления файлов
AllDup 4.0.47
AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере
DupKiller 0.8.2
DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по
CTSFaceFinder 2.1.0
CTSFaceFinder - бесплатная и простая в использовании программа, которая позволяет распознавать лица на фотографиях, и является незаменимым инструментом при поиске в
WizTree 3.18
WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске