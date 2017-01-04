Скачать Яндекс.Браузер
AutoHideMouseCursor для Windows

AutoHideMouseCursor 2.26

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание AutoHideMouseCursor 2.26Описание   Скачать AutoHideMouseCursor 2.26СКАЧАТЬ (22 Кб) Скриншоты AutoHideMouseCursor 2.26Скриншоты (1)   Статистика AutoHideMouseCursor 2.26Статистика   Отзывы о AutoHideMouseCursor 2.26Отзывы (2)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

AutoHideMouseCursor - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет автоматически скрывать курсор мыши через заданный пользователем интервал времени (от 2 до 100 сек.). Программа не требует инсталляции.

Что нового в AutoHideMouseCursor 2.26?
  • Обновлены языковые файлы
Скриншоты AutoHideMouseCursor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 773
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения

Отзывы о программе AutoHideMouseCursor

Андрей про AutoHideMouseCursor 2.01 [27-06-2014]

"Очень хорошая прога,советую"
-спасибо, поржал!
| | Ответить

monowar про AutoHideMouseCursor 2.00 [24-05-2014]

Очень хорошая прога,советую
| | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

Google Chrome

KMPlayer

Балаболка

Notepad++

Light Alloy

ProgDVB

Viber

AIMP

RoboForm

Artweaver

ESET NOD32 Антивирус

Calibre

ESET NOD32 Smart Security

Nero

Weather Watcher Live

CheMax

Opera

K-Lite Codec Pack

WavePad

Free Download Manager

 
 