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5 AutoHideMouseCursor - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет автоматически скрывать курсор мыши через заданный пользователем интервал времени (от 2 до 100 сек.). Программа не требует инсталляции. Что нового в AutoHideMouseCursor 2.26?

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