AutoHideMouseCursor - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет автоматически скрывать курсор мыши через заданный пользователем интервал времени (от 2 до 100 сек.). Программа не требует инсталляции.
Андрей про AutoHideMouseCursor 2.01 [27-06-2014]
"Очень хорошая прога,советую"
-спасибо, поржал! | | Ответить
monowar про AutoHideMouseCursor 2.00 [24-05-2014]
Очень хорошая прога,советую | | Ответить
Google Chrome
KMPlayer
Балаболка
Notepad++
Light Alloy
ProgDVB
Viber
AIMP
RoboForm
Artweaver
ESET NOD32 Антивирус
Calibre
ESET NOD32 Smart Security
Nero
Weather Watcher Live
CheMax
Opera
K-Lite Codec Pack
WavePad
Free Download Manager