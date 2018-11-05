GetWindowText для Windows

GetWindowText 3.06

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Описание GetWindowText 3.06Описание   Скачать GetWindowText 3.06СКАЧАТЬ (92 Кб) Скриншоты GetWindowText 3.06Скриншоты (2)   Статистика GetWindowText 3.06Статистика   Отзывы о GetWindowText 3.06Отзывы (6)  
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GetWindowText - небольшая портативная (не требующая инсталляции) утилита с помощью которой можно прочитать текст окна (заголовки). Необходимо зажать левую кнопку мыши и навести ее на выбранное окно, после чего в главном окне программы можно будет прочитать его заголовки.

GetWindowText поддерживает просмотр дерева каталогов (SysTreeView32), выпадающие списки и списки представления (SysListView32), позволяя читать их содержимое.

Что нового в GetWindowText 3.06?
  • Улучшения в работе программы
  • Обновлены переводы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты GetWindowText:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 607
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе GetWindowText

racer про GetWindowText 2.64 [11-01-2015]

распознает только заголовок
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Ян про GetWindowText 2.57 [14-12-2014]

Действительно "изумительная" полная ЧУШЬ.
Жаль потраченного времени.
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Den про GetWindowText 2.57 [21-10-2014]

Да, дерево левого окна проводникf показывает в тексте. Больше ничего от неё добиться не смог. Как ею пользоваться? Пишет название приложения из которого я пытаюсь получить текст.Похоже полная чушь. Win7 64
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Andr про GetWindowText 2.56 [28-06-2014]

Достойная программа!!! Для удобства в работе - значок на панель задач рядом со значком любого онлайн переводчика.
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Slavko про GetWindowText 2.55 [17-05-2014]

Я В ВОСТОРГЕ! давно такую программу ищу. теперь что бы перевести окно с английского не надо вручную текст вводить!!!
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