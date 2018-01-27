Карты метро 1.11.0.0
Карты метро - бесплатные схемы метро для Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. Приложение предоставляет вам возможность поиска станций, прокладывания маршрута с
Яндекс.Карты 1.90.5287.745
Яндекс.Карты - сервис российского поисковика Яндекс, который дает возможность просматривать карты и снимки со спутника крупнейших городов России, Украины, Беларуси и
Яндекс.Навигатор 2.42.12.0
Яндекс.Навигатор - система навигации от самого популярного поисковика рунета. С его помощью вы с легкостью сможете проложить наиболее удобный для себя маршрут как в
gMaps 3.3.0.8
gMaps - Windows Phone клиент для сервиса Google Maps. С его помощью вы сможете использовать все возможности, предоставляемые этой замечательной навигационной
Waze 3.7.4.5
Waze - при помощи этого приложения для Windows Phone вы сможете узнать маршрут, пообщаться с другими людьми, а также узнать о ситуации на дорогах: пробках, постах
Электронный атлас Москвы 2.2.0.0
Электронный атлас Москвы - приложение для Windows Phone, представляющее из себя не только интерактивную карту столицы России, но и полноценный электронный