gMaps для Windows Phone

gMaps 3.6

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Описание gMaps 3.6Описание   Скачать gMaps 3.6СКАЧАТЬ (10,05 Мб) Скриншоты gMaps 3.6Скриншоты (8)   Статистика gMaps 3.6Статистика   Отзывы о gMaps 3.6Отзывы (0)  
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gMaps — Windows Phone клиент для сервиса Google Maps. С его помощью вы сможете использовать все возможности, предоставляемые этой замечательной навигационной системой, включая прокладывание маршрута между двумя точками, отображение информации о трафике на дорогах, погодных условий, поиск компаний и организаций. При этом вы сможете позвонить в нужную вам компанию по указанным контактным телефонам не покидая приложение.

Программа постоянно развивается и вы сможете получать все новые возможности.

Скриншоты gMaps:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows Phone 10 Mobile, 8.1 Blue, 8 Apollo
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 669
Разработчик
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Категории программыКарты
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