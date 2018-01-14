NonCompressibleFiles для Windows

NonCompressibleFiles 2.71

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Описание NonCompressibleFiles 2.71Описание   Скачать NonCompressibleFiles 2.71СКАЧАТЬ (38 Кб) Скриншоты NonCompressibleFiles 2.71Скриншоты (1)   Статистика NonCompressibleFiles 2.71Статистика   Отзывы о NonCompressibleFiles 2.71Отзывы (0)  
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NonCompressibleFiles - небольшая бесплатная программа, которая позволяет генерировать один или несколько несжимаемых или максимально сжимаемых файлов (в дальнейшем могут использоваться для тестов различных программ, например архиваторов). Перед созданием можно указать количество создаваемых файлов, а также их размер (от 10 Кб до 10 Гб). Программа не требует инсталляции.

Что нового в NonCompressibleFiles 2.71?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты NonCompressibleFiles:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 563
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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