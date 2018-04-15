OnlyStopWatch для Windows

OnlyStopWatch 4.11

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Описание OnlyStopWatch 4.11Описание   Скачать OnlyStopWatch 4.11СКАЧАТЬ (82 Кб) Скриншоты OnlyStopWatch 4.11Скриншоты (1)   Статистика OnlyStopWatch 4.11Статистика   Отзывы о OnlyStopWatch 4.11Отзывы (1)  
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4.60 из 5, всего оценок - 5
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OnlyStopWatch - небольшой портативный и простой в использовании таймер и секундомер, позволяющий измерять время с точностью до милисекунд. Таймер можно установить от 5 до 120 минут или задать интервал вручную.

Скриншоты OnlyStopWatch:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 408
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧасы, будильники
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Отзывы о программе OnlyStopWatch

Slavik Selin про OnlyStopWatch 3.73 [24-10-2014]

Нет настроек оповещения. не задаётся мелодия, вручную настраивать таймер неудобно. Такое ощущение, что писал человек, едва познакомившись с программированием.
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