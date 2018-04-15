Таймер-секундомер 0.3.1 Таймер-секундомер - бесплатное приложение, которое объединяет в себе таймер обратного отсчёта и секундомер. Программа отличается высокой точностью (до 0.01 с.), Будильник 2.5.4 Будильник - бесплатные часы со большим количеством разнообразных и полезных функций. Например можно добавить запись с оповещением, о каком либо важном деле, и в NewWeather 2.6 NewWeather - погодный информер с перекидными часами и различной графикой для отображения текущего состояния погоды на рабочем столе Windows

Timer-7 2.0 Timer-7 - таймер обратного отсчета для любых задач: кулинария, отдых, работа, образование и т.п. По окончанию таймера можно проиграть любой звуковой файл или Atomic Alarm Clock 6.3 Atomic Alarm Clock - программа, с помощью которой можно изменить стандартные часы в системном трее и расширить их функциональность Часы и календарь для рабочего стола 1.07 Часы и календарь для рабочего стола - украшательство в виде отображения часов и календаря на Вашем рабочем столе. Программа содержит ряд визуальных форм показа часов