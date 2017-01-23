Comodo Cleaning Essentials 10.0.0.6111 Описание СКАЧАТЬ ( 25,73 Мб) Скриншоты (8) Статистика Отзывы (3) Оцените программу!

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5 Comodo Cleaning Essentials - набор инструментов для поиска и очистки от вирусов зараженных компьютеров, а также выявления и приостановки работы небезопасных процессов. Полностью настраиваемый и способен найти и удалить большинство видов угроз. Состоит из мощного антивирусного сканера вирусов, шпионского ПО, руткитов и т.п., инструмента для мониторинга и диагностики системы - Killswitch, и Autorun Analyzer - инструмента для отключения и удаления программ и компонентов, стартуемых при запуске системы. Имеет более расширенное сканирование и методы очистки, которые не представлены в Comodo Internet Security. Не требует установки и может работать со сменных носителей. Принцип работы Comodo Cleaning Essentials основан на новой антивирусной концепции COMODO - DACS (Распределенное и Совместное Сканирование на основе облачных технологий). При первом запуске подгружаются "белые списки" хеш-сумм (снимков) уже проверенных программ и важных файлов известных поставщиков. Затем начинается сканирование системы и сравнение контрольных сумм проверяемых файлов с теми, что уже были закачены и проверены на валидность серверами Comodo. В случае нахождения неизвестных файлов, автоматически (в режиме он-лайн) происходит их проверка по нескольким десяткам антивирусов разных производителей (проверка производится на компьютерах других пользователей, участвующих в программе ССЕ), и на основании этого выносится вердикт - безопасный проверяемый файл или нет. Если файл опасен, делается его снимок и отправляется в базу Comodo.



Особенности Comodo Cleaning Essentials: Сканер вредоносных программ - полностью настраиваемый сканер, который находит и удаляет вирусы, руткиты, скрытые файлы и вредоносные ключи реестра и т.д. Предусматривает широкие возможности настройки и использует современные алгоритмы эвристического анализа для выявления малоизученных и неизвестных опасностей. Также способен обнаруживать скрытые драйверы и сервисы, автоматически загружаемые при запуске системы. Присутствуют три режима сканирования: "Разумное", Полное и Выборочное.

KIllswitch - продвинутый инструмент мониторинга активности системы, который позволяет идентифицировать, отслеживать и пресекать любые небезопасные процессы. Также обеспечивает вывод на экран информации о потреблении ресурсов процессора, оперативной памяти, жесткого диска и сетевого трафика.

Autorun Analyzer - инструмент для анализа списка автозагрузки и обнаружения нежелательного ПО среди автоматически запускаемых программ и различных компонентов ОС (расширения оболочки, автоматически загружаемые драйверы, динамические библиотеки DLL, расширения Internet Explorer, сервисы, назначенные задания), которые могут представлять угрозу. Позволяет быстро перейти в то место, откуда запускается интересующее приложение/сервис, будь то папка на диске или ветка реестра.

Возможность принудительного удаления вредоносных файлов\процессов.

Возможность ведения журнала событий.

Функция быстрого ремонта позволяет быстро восстановить важные настройки Windows. Что нового в Comodo Cleaning Essentials 10.0.0.6111?

Параметр командной строки для рандомизации названий окон CCE

Параметр командной строки для предотвращения перезагрузки во время сканирования

Опция логирования угроз и неизвестных файлов в KillSwitch

Опция для скрытия подписанных файлов Microsoft в KillSwitch

Установка приоритета I/O в KillSwitch Скриншоты Comodo Cleaning Essentials: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 6 / 6 278 Разработчик Comodo Group Последнее обновление 23.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Антивирусы - Мониторинг, Анализ - Реестр, Автозагрузка Отзывы о программе Comodo Cleaning Essentials Артём Это конечно что-то обширные возможности просто диву даёшся но по башковитости глупа,занесла в вирусы менеджер браузеров Яндекс самую нужную и эффективную программу защиты да в zip-архиве нашла оттуда точно уж ни кто не вылезет без моего дозволения ну правда ещё какую-то глупость сыскала во время обновлени вирусных баз скачивает более 130МБ будте готовы скачайте не пожалеете поглядеть на это заморское диво

1 | 4 | Ответить KDS Поставил три недели назад и пока доволен. SSE подчистил мусор двухлетней давности, оставшийся со времен "хваленого" NOD32. Плюс к сканеру прилагаются еще две полезных проги, портативный. Даже удивительно, что всего один отзыв.

| | Ответить Вадим Лучший сканер.При работе не делает поспешных выводов,всегда спросит о найденных вирусах.Так же востанвливает hosts документ.

| | Ответить Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости