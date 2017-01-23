Comodo Cleaning Essentials для Windows

Comodo Cleaning Essentials 10.0.0.6111

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Описание Comodo Cleaning Essentials 10.0.0.6111Описание   Скачать Comodo Cleaning Essentials 10.0.0.6111СКАЧАТЬ (25,73 Мб) Скриншоты Comodo Cleaning Essentials 10.0.0.6111Скриншоты (8)   Статистика Comodo Cleaning Essentials 10.0.0.6111Статистика   Отзывы о Comodo Cleaning Essentials 10.0.0.6111Отзывы (3)  
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4.65 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 4.65 из 5
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Comodo Cleaning Essentials - набор инструментов для поиска и очистки от вирусов зараженных компьютеров, а также выявления и приостановки работы небезопасных процессов. Полностью настраиваемый и способен найти и удалить большинство видов угроз. Состоит из мощного антивирусного сканера вирусов, шпионского ПО, руткитов и т.п., инструмента для мониторинга и диагностики системы - Killswitch, и Autorun Analyzer - инструмента для отключения и удаления программ и компонентов, стартуемых при запуске системы. Имеет более расширенное сканирование и методы очистки, которые не представлены в Comodo Internet Security. Не требует установки и может работать со сменных носителей.

Принцип работы Comodo Cleaning Essentials основан на новой антивирусной концепции COMODO - DACS (Распределенное и Совместное Сканирование на основе облачных технологий). При первом запуске подгружаются "белые списки" хеш-сумм (снимков) уже проверенных программ и важных файлов известных поставщиков. Затем начинается сканирование системы и сравнение контрольных сумм проверяемых файлов с теми, что уже были закачены и проверены на валидность серверами Comodo. В случае нахождения неизвестных файлов, автоматически (в режиме он-лайн) происходит их проверка по нескольким десяткам антивирусов разных производителей (проверка производится на компьютерах других пользователей, участвующих в программе ССЕ), и на основании этого выносится вердикт - безопасный проверяемый файл или нет. Если файл опасен, делается его снимок и отправляется в базу Comodo.

Особенности Comodo Cleaning Essentials:

  • Сканер вредоносных программ - полностью настраиваемый сканер, который находит и удаляет вирусы, руткиты, скрытые файлы и вредоносные ключи реестра и т.д. Предусматривает широкие возможности настройки и использует современные алгоритмы эвристического анализа для выявления малоизученных и неизвестных опасностей. Также способен обнаруживать скрытые драйверы и сервисы, автоматически загружаемые при запуске системы. Присутствуют три режима сканирования: "Разумное", Полное и Выборочное.
  • KIllswitch - продвинутый инструмент мониторинга активности системы, который позволяет идентифицировать, отслеживать и пресекать любые небезопасные процессы. Также обеспечивает вывод на экран информации о потреблении ресурсов процессора, оперативной памяти, жесткого диска и сетевого трафика.
  • Autorun Analyzer - инструмент для анализа списка автозагрузки и обнаружения нежелательного ПО среди автоматически запускаемых программ и различных компонентов ОС (расширения оболочки, автоматически загружаемые драйверы, динамические библиотеки DLL, расширения Internet Explorer, сервисы, назначенные задания), которые могут представлять угрозу. Позволяет быстро перейти в то место, откуда запускается интересующее приложение/сервис, будь то папка на диске или ветка реестра.
  • Возможность принудительного удаления вредоносных файлов\процессов.
  • Возможность ведения журнала событий.
  • Функция быстрого ремонта позволяет быстро восстановить важные настройки Windows.
Что нового в Comodo Cleaning Essentials 10.0.0.6111?
  • Параметр командной строки для рандомизации названий окон CCE
  • Параметр командной строки для предотвращения перезагрузки во время сканирования
  • Опция логирования угроз и неизвестных файлов в KillSwitch
  • Опция для скрытия подписанных файлов Microsoft в KillSwitch
  • Установка приоритета I/O в KillSwitch
Скриншоты Comodo Cleaning Essentials:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 6 278
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы - Мониторинг, Анализ - Реестр, Автозагрузка

Отзывы о программе Comodo Cleaning Essentials

Артём про Comodo Cleaning Essentials 2.5.242177.201 [12-08-2013]

Это конечно что-то обширные возможности просто диву даёшся но по башковитости глупа,занесла в вирусы менеджер браузеров Яндекс самую нужную и эффективную программу защиты да в zip-архиве нашла оттуда точно уж ни кто не вылезет без моего дозволения ну правда ещё какую-то глупость сыскала во время обновлени вирусных баз скачивает более 130МБ будте готовы скачайте не пожалеете поглядеть на это заморское диво
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KDS про Comodo Cleaning Essentials 2.5.242177.201 [28-03-2013]

Поставил три недели назад и пока доволен. SSE подчистил мусор двухлетней давности, оставшийся со времен "хваленого" NOD32. Плюс к сканеру прилагаются еще две полезных проги, портативный. Даже удивительно, что всего один отзыв.
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Вадим про Comodo Cleaning Essentials 2.5.242177.201 [14-02-2013]

Лучший сканер.При работе не делает поспешных выводов,всегда спросит о найденных вирусах.Так же востанвливает hosts документ.
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