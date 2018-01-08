Microsoft Office 2010 (для дома и бизнеса)
Microsoft Office для дома и бизнеса 2010 - набор важнейших приложений, необходимых для управления малым бизнесом и работы на дому
Окна.NET 2.8
Окна.NET - простая и удобная программа для расчета окон из ПВХ. Позволяет автоматизировать рабочие процессы расчета конструкций и организовать оперативное
Учет клиентов 2.998
Учет клиентов - простая CRM-система для учета клиентов, контактов, мероприятий, договоров (сделок), счетов, платежей, документов, товаров и услуг. Автоматизирует
Коммунальные платежи 1.0
Коммунальные платежи - небольшая программа для расчета коммунальных платежей. Для расчета учитываются тарифы на коммунальные услуги, показания счетчиков горячей,
ПиМаркет 2015 7.42
ПиМаркет - программа для автоматизации работы магазина. Ведет учет в розничной торговле, подсчитывает прибыль и расходы, планирует закупки, контролирует недостачу
Контроль исполнения поручений 6.1
Контроль исполнения поручений - это простой инструмент для регистрации и контроля исполнения выданных поручений. Обладает рядом дополнительных возможностей,