MultiMonitorTool для Windows

MultiMonitorTool 1.92

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Описание MultiMonitorTool 1.92Описание   Скачать MultiMonitorTool 1.92СКАЧАТЬ (203 Кб) Скриншоты MultiMonitorTool 1.92Скриншоты (1)   Статистика MultiMonitorTool 1.92Статистика   Отзывы о MultiMonitorTool 1.92Отзывы (0)  
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MultiMonitorTool - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет комфортнее работать с несколькими мониторами. С помощью программы можно включать/отключать мониторы, устанавливать первичный монитор, сохранять и загружать конфигурацию всех мониторов, перемещать окна между мониторами и многое другое. Также присутствует возможность предварительного просмотра каждого монитора, поддерживается командная строка. Утилита не требует инсталляции.

Что нового в MultiMonitorTool 1.92?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты MultiMonitorTool:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 306
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе MultiMonitorTool

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