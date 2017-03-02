HomeGuard Activity Monitor для Windows

HomeGuard Activity Monitor 2.8.5

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Описание HomeGuard Activity Monitor 2.8.5Описание   Скачать HomeGuard Activity Monitor 2.8.5СКАЧАТЬ (3,83 Мб) Скриншоты HomeGuard Activity Monitor 2.8.5Скриншоты (7)   Статистика HomeGuard Activity Monitor 2.8.5Статистика   Отзывы о HomeGuard Activity Monitor 2.8.5Отзывы (0)  
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3.88 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 3.88 из 5
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HomeGuard - инструмент для мониторинга активности пользователей при работе в Интернете и в автономном режиме. Позволяет выбрать конкретного пользователя и время мониторинга. Автоматически блокирует весь порнографический и нежелательный веб-контент на основе ключевых слов. Записывает подробную информацию о веб-сайте, включая время посещения и затраченное на каждый сайт время, ведение "белых" и "черных" списков. Также контролирует и при необходимости блокирует работу съемных носителей, таких как USB флэш-накопители, внешние жесткие диски и т.д.

Возможности программы:

  • Встроенный клавиатурный шпион. Записывает все нажатия клавиш, время набора текста, заголовок окна во время набора текста.
  • Запись деятельности через скриншоты.
  • Блокировка и ограничение времени работы программ и игр.
  • Мониторинг и блокировка чата (Yahoo and MSN/Windows Live messengers) и электронной почты.
  • Ограничение времени работы Интернета и компьютера.
  • Веб-контроль и блокировка поиска в поисковых системах Google, Yahoo и Bing (MSN).
  • Уведомления по электронной почте.
  • Ведение статистики использования программ: общее и фактическое время работы каждой программы, сколько раз была нажата мышь в каждой программе, общее число байтов, отправленных и полученных каждой программы и др.
  • Мониторинг и блокировка отдельных интернет-соединений по порту и IP-адресу.
  • Мониторинг и блокировка на удаление и перемещение файлов.
  • Мониторинг работы принтера.
  • Автоматическая очистка старых записей.
Что нового в HomeGuard Activity Monitor 2.8.5?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты HomeGuard Activity Monitor:

Статус программы Демо версия | Цена: $39
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 731
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг, Анализ - Контроль доступа

Отзывы о программе HomeGuard Activity Monitor

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Отзывов о программе HomeGuard Activity Monitor 2.8.5 пока нет, можете добавить...

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