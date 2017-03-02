HomeGuard - инструмент для мониторинга активности пользователей при работе в Интернете и в автономном режиме. Позволяет выбрать конкретного пользователя и время мониторинга. Автоматически блокирует весь порнографический и нежелательный веб-контент на основе ключевых слов. Записывает подробную информацию о веб-сайте, включая время посещения и затраченное на каждый сайт время, ведение "белых" и "черных" списков. Также контролирует и при необходимости блокирует работу съемных носителей, таких как USB флэш-накопители, внешние жесткие диски и т.д.
Возможности программы:
Встроенный клавиатурный шпион. Записывает все нажатия клавиш, время набора текста, заголовок окна во время набора текста.
Запись деятельности через скриншоты.
Блокировка и ограничение времени работы программ и игр.
Мониторинг и блокировка чата (Yahoo and MSN/Windows Live messengers) и электронной почты.
Ограничение времени работы Интернета и компьютера.
Веб-контроль и блокировка поиска в поисковых системах Google, Yahoo и Bing (MSN).
Уведомления по электронной почте.
Ведение статистики использования программ: общее и фактическое время работы каждой программы, сколько раз была нажата мышь в каждой программе, общее число байтов, отправленных и полученных каждой программы и др.
Мониторинг и блокировка отдельных интернет-соединений по порту и IP-адресу.
Мониторинг и блокировка на удаление и перемещение файлов.