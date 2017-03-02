HomeGuard Activity Monitor 2.8.5 Описание СКАЧАТЬ ( 3,83 Мб) Скриншоты (7) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

3.88 из 5, всего оценок - 8 Рейтинг программы - 3.88 из 5

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5 HomeGuard - инструмент для мониторинга активности пользователей при работе в Интернете и в автономном режиме. Позволяет выбрать конкретного пользователя и время мониторинга. Автоматически блокирует весь порнографический и нежелательный веб-контент на основе ключевых слов. Записывает подробную информацию о веб-сайте, включая время посещения и затраченное на каждый сайт время, ведение "белых" и "черных" списков. Также контролирует и при необходимости блокирует работу съемных носителей, таких как USB флэш-накопители, внешние жесткие диски и т.д. Возможности программы: Встроенный клавиатурный шпион. Записывает все нажатия клавиш, время набора текста, заголовок окна во время набора текста.

Запись деятельности через скриншоты.

Блокировка и ограничение времени работы программ и игр.

Мониторинг и блокировка чата (Yahoo and MSN/Windows Live messengers) и электронной почты.

Ограничение времени работы Интернета и компьютера.

Веб-контроль и блокировка поиска в поисковых системах Google, Yahoo и Bing (MSN).

Уведомления по электронной почте.

Ведение статистики использования программ: общее и фактическое время работы каждой программы, сколько раз была нажата мышь в каждой программе, общее число байтов, отправленных и полученных каждой программы и др.

Мониторинг и блокировка отдельных интернет-соединений по порту и IP-адресу.

Мониторинг и блокировка на удаление и перемещение файлов.

Мониторинг работы принтера.

Автоматическая очистка старых записей. Что нового в HomeGuard Activity Monitor 2.8.5?

Исправлены ошибки Скриншоты HomeGuard Activity Monitor: Статус программы Демо версия | Цена: $39 Ограничение в работе программы 15 дней Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000 Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 1 / 1 731 Разработчик Veridium Software Последнее обновление 02.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Мониторинг, Анализ - Контроль доступа Отзывы о программе HomeGuard Activity Monitor Admin Отзывов о программе HomeGuard Activity Monitor 2.8.5 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости