Xeoma - программа для видеонаблюдения, совместима с сенсорными экранами, удобна в использовании и при запуске не требует прав администратора и установки.
Xeoma автоматически определит Ваши камеры и начнёт работу сразу после запуска. Программаподдерживает большое количество модулей и брендов USB и IP камер, Wi-Fi, H.264, MJPEG, MPEG4 и поворотных камер PTZ и совместима со всеми версиями Mac OS и мобильных ОС.
Специальные возможности:
Работа по расписанию
Объединение серверов в сеть с разделением прав доступа
Скрытый режим работы
Защита настроек паролем
Трансляция в Интернет
Удалённый просмотр с помощью мобильных устройств
Полный удалённый доступ к настройкам, архиву и камерам
Что нового в Xeoma Video Surveillance 18.6.5 для Mac?
Добавлен новый модуль “Обрезка изображения”. С его помощью вы можете автоматически обрезать входящее изображение по маске произвольной формы;
Xeoma Pro Ваше Облако: на Cloud-сервере доработаны логи подключения пользователей при использовании редиректа;
Оптимизировано воспроизведение видеопотоков в браузере с помощью технологии WebRTC. Благодаря новой опции в настройках “Веб Сервера” всё перекодирование возьмёт на себя браузер – или Xeoma, если браузер не справляется;
Xeoma Cloud: теперь цепочка, создаваемая по умолчанию при добавлении новой камеры, состоит из Универсальной Камеры и “Просмотра и Архива”. Но вы всё так же можете добавить другие модули;
Детектор движения: улучшена диагностика модуля. Теперь модуль подскажет вам, какая настройка препятствует передаче изображения далее по цепочке;
Отправка Email: добавлена возможность указывать, с какого момента записывать видео/картинки. Ранее медиа-материалы начинали записываться либо с момента начала события, либо чуть раньше, если указана предзапись. Теперь также возможно указать задержку начала формирования видео/картинок для прикрепления;
Распознавание автономеров: добавлена настройка чувствительности для детектирования номеров только в изменяющийся области;
Утилита кастомизации: добавлена возможность создавать цепочки-примеры с нужными модулями. Работает только с Xeoma в Pro режиме;
Увеличена скорость подключения между клиентом и сервером при использовании шифрования (SSL);
Увеличена скорость скачивания экспортированного файла при удаленном подключении к серверу;
Отправка Email: исправлена проблема с нагрузкой, которую давал выключенный модуль;
Исправлено неверное сообщение про лицензии при обновлении бесплатной версии Xeoma через интерфейс;
Распознавание автономеров: исправлен тип срабатывания “Пропускать при отсутствии любого номера”.
Xeoma - программа для видеонаблюдения, совместима с сенсорными экранами, удобна в использовании и при запуске не требует прав администратора и установки. Xeoma
Отзывы о программе Xeoma Video Surveillance
petro про Xeoma Video Surveillance 13.9.30 for Mac OS [01-11-2013]
Программа действительно хорошая,если бы была бесплатная версия а не пробная, скачал её тут 2-ое суток поюзал её а далше говорит плати или жди 48 часов вот ))) | | Ответить
Patox про Xeoma Video Surveillance 13.9.30 for Mac OS [14-10-2013]
Прекрасная программа, дающая возможность создать систему видеонаблюдения любой сложности, причём не только профессионалам, но и простым пользователям. Я занимаюсь охранными системами, честно говоря, в моей фирме используется другая программа, но недавно протестировали Ксеому, и сейчас используем её на одном из объектов, пока успешно. Также установил видеонаблюдение родителям, выбрал Ксеому, тк очень легко управлять настройками и просматривать удалённо. А это было важно. Тк родители в видео системах ничего особо не понимают. Рекомендую. 1 | | Ответить
Костя про Xeoma Video Surveillance 13.8.12 for Mac OS [29-08-2013]
отличная, рабочая и, что немаловажно, доступная программа для всех! 1 | | Ответить
Ваня про Xeoma Video Surveillance 12.9.28 for Mac OS [12-10-2012]
Пять минут - полёт на леопарде нормальный! | | Ответить