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Xeoma Video Surveillance для Mac

Xeoma Video Surveillance 18.6.5 для Mac

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Описание Xeoma Video Surveillance 18.6.5 для MacОписание   Скачать Xeoma Video Surveillance 18.6.5 для MacСКАЧАТЬ (26,88 Мб) Скриншоты Xeoma Video Surveillance 18.6.5 для MacСкриншоты (6)   Статистика Xeoma Video Surveillance 18.6.5 для MacСтатистика   Отзывы о Xeoma Video Surveillance 18.6.5 для MacОтзывы (4)  
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5.00 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Xeoma - программа для видеонаблюдения, совместима с сенсорными экранами, удобна в использовании и при запуске не требует прав администратора и установки.

Xeoma автоматически определит Ваши камеры и начнёт работу сразу после запуска. Программа поддерживает большое количество модулей и брендов USB и IP камер, Wi-Fi, H.264, MJPEG, MPEG4 и поворотных камер PTZ и совместима со всеми версиями Mac OS и мобильных ОС.

Специальные возможности:

  • Работа по расписанию
  • Объединение серверов в сеть с разделением прав доступа
  • Скрытый режим работы
  • Защита настроек паролем
  • Трансляция в Интернет
  • Удалённый просмотр с помощью мобильных устройств
  • Полный удалённый доступ к настройкам, архиву и камерам
  • Детектор движения
Что нового в Xeoma Video Surveillance 18.6.5 для Mac?
  • Добавлен новый модуль “Обрезка изображения”. С его помощью вы можете автоматически обрезать входящее изображение по маске произвольной формы;
  • Xeoma Pro Ваше Облако: на Cloud-сервере доработаны логи подключения пользователей при использовании редиректа;
  • Оптимизировано воспроизведение видеопотоков в браузере с помощью технологии WebRTC. Благодаря новой опции в настройках “Веб Сервера” всё перекодирование возьмёт на себя браузер – или Xeoma, если браузер не справляется;
  • Xeoma Cloud: теперь цепочка, создаваемая по умолчанию при добавлении новой камеры, состоит из Универсальной Камеры и “Просмотра и Архива”. Но вы всё так же можете добавить другие модули;
  • Детектор движения: улучшена диагностика модуля. Теперь модуль подскажет вам, какая настройка препятствует передаче изображения далее по цепочке;
  • Отправка Email: добавлена возможность указывать, с какого момента записывать видео/картинки. Ранее медиа-материалы начинали записываться либо с момента начала события, либо чуть раньше, если указана предзапись. Теперь также возможно указать задержку начала формирования видео/картинок для прикрепления;
  • Распознавание автономеров: добавлена настройка чувствительности для детектирования номеров только в изменяющийся области;
  • Утилита кастомизации: добавлена возможность создавать цепочки-примеры с нужными модулями. Работает только с Xeoma в Pro режиме;
  • Увеличена скорость подключения между клиентом и сервером при использовании шифрования (SSL);
  • Увеличена скорость скачивания экспортированного файла при удаленном подключении к серверу;
  • Отправка Email: исправлена проблема с нагрузкой, которую давал выключенный модуль;
  • Исправлено неверное сообщение про лицензии при обновлении бесплатной версии Xeoma через интерфейс;
  • Распознавание автономеров: исправлен тип срабатывания “Пропускать при отсутствии любого номера”.
Скриншоты Xeoma Video Surveillance:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаMac OS X 10.x, iOS 9.x.x, iOS 8.x.x
Интерфейс Английский, Русский, Датскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 870
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Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Вебкамера
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Отзывы о программе Xeoma Video Surveillance

petro про Xeoma Video Surveillance 13.9.30 for Mac OS [01-11-2013]

Программа действительно хорошая,если бы была бесплатная версия а не пробная, скачал её тут 2-ое суток поюзал её а далше говорит плати или жди 48 часов вот )))
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Patox про Xeoma Video Surveillance 13.9.30 for Mac OS [14-10-2013]

Прекрасная программа, дающая возможность создать систему видеонаблюдения любой сложности, причём не только профессионалам, но и простым пользователям. Я занимаюсь охранными системами, честно говоря, в моей фирме используется другая программа, но недавно протестировали Ксеому, и сейчас используем её на одном из объектов, пока успешно. Также установил видеонаблюдение родителям, выбрал Ксеому, тк очень легко управлять настройками и просматривать удалённо. А это было важно. Тк родители в видео системах ничего особо не понимают. Рекомендую.
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Костя про Xeoma Video Surveillance 13.8.12 for Mac OS [29-08-2013]

отличная, рабочая и, что немаловажно, доступная программа для всех!
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Ваня про Xeoma Video Surveillance 12.9.28 for Mac OS [12-10-2012]

Пять минут - полёт на леопарде нормальный!
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