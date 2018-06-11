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5 Xeoma - программа для видеонаблюдения, совместима с сенсорными экранами, удобна в использовании и при запуске не требует прав администратора и установки. Xeoma автоматически определит Ваши камеры и начнёт работу сразу после запуска. Программа поддерживает большое количество модулей и брендов USB и IP камер, Wi-Fi, H.264, MJPEG, MPEG4 и поворотных камер PTZ и совместима со всеми версиями Mac OS и мобильных ОС. Специальные возможности: Работа по расписанию

Объединение серверов в сеть с разделением прав доступа

Скрытый режим работы

Защита настроек паролем

Трансляция в Интернет

Удалённый просмотр с помощью мобильных устройств

Полный удалённый доступ к настройкам, архиву и камерам

Детектор движения Xeoma для Windows

Xeoma для Android Что нового в Xeoma Video Surveillance 18.6.5 для Mac?

Добавлен новый модуль “Обрезка изображения”. С его помощью вы можете автоматически обрезать входящее изображение по маске произвольной формы;

Xeoma Pro Ваше Облако: на Cloud-сервере доработаны логи подключения пользователей при использовании редиректа;

Оптимизировано воспроизведение видеопотоков в браузере с помощью технологии WebRTC. Благодаря новой опции в настройках “Веб Сервера” всё перекодирование возьмёт на себя браузер – или Xeoma, если браузер не справляется;

Xeoma Cloud: теперь цепочка, создаваемая по умолчанию при добавлении новой камеры, состоит из Универсальной Камеры и “Просмотра и Архива”. Но вы всё так же можете добавить другие модули;

Детектор движения: улучшена диагностика модуля. Теперь модуль подскажет вам, какая настройка препятствует передаче изображения далее по цепочке;

Отправка Email: добавлена возможность указывать, с какого момента записывать видео/картинки. Ранее медиа-материалы начинали записываться либо с момента начала события, либо чуть раньше, если указана предзапись. Теперь также возможно указать задержку начала формирования видео/картинок для прикрепления;

Распознавание автономеров: добавлена настройка чувствительности для детектирования номеров только в изменяющийся области;

Утилита кастомизации: добавлена возможность создавать цепочки-примеры с нужными модулями. Работает только с Xeoma в Pro режиме;

Увеличена скорость подключения между клиентом и сервером при использовании шифрования (SSL);

Увеличена скорость скачивания экспортированного файла при удаленном подключении к серверу;

Отправка Email: исправлена проблема с нагрузкой, которую давал выключенный модуль;

Исправлено неверное сообщение про лицензии при обновлении бесплатной версии Xeoma через интерфейс;

Распознавание автономеров: исправлен тип срабатывания “Пропускать при отсутствии любого номера”.