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Google Диск для Android

Google Диск 2.4.452.14.32 для Android

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Описание Google Диск 2.4.452.14.32 для AndroidОписание   Скачать Google Диск 2.4.452.14.32 для AndroidСКАЧАТЬ (20,71 Мб) Скриншоты Google Диск 2.4.452.14.32 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Google Диск 2.4.452.14.32 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Диск 2.4.452.14.32 для AndroidОтзывы (0)  Видеоролик к программе Google Диск 2.4.452.14.32 для AndroidВидеоролик  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Google Диск – это облачное хранилище данных от корпорации Google. Приложение позволяет хранить информацию на удаленном сервере, делиться ею с другими пользователями, редактировать электронные таблицы, просматривать файлы с расширением PDF и т.д.

Разрешайте сторонним пользователям комментировать ваши файлы, просматривать или редактировать. В описании файлов можно посмотреть дату последних изменений и другую информацию. Возможности приложения включают работу с файлами без подключения к интернету.

Пользователю предоставляется бесплатно 5 Гб дискового пространства, за дополнительную плату его можно расширить.

Что нового в Google Диск 2.4.452.14.32 для Android?
  • Исправлены ошибки, повышена производительность.
Скриншоты Google Диск:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 4 438
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбмен файлами - Синхронизация - Удаленное управление

Отзывы о программе Google Диск

Admin

Отзывов о программе Google Диск 2.4.452.14.32 для Android пока нет, можете добавить...

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