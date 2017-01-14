Google Диск – это облачное хранилище данных от корпорации Google. Приложение позволяет хранить информацию на удаленном сервере, делиться ею с другими пользователями, редактировать электронные таблицы, просматривать файлы с расширением PDF и т.д.

Разрешайте сторонним пользователям комментировать ваши файлы, просматривать или редактировать. В описании файлов можно посмотреть дату последних изменений и другую информацию. Возможности приложения включают работу с файлами без подключения к интернету.

Пользователю предоставляется бесплатно 5 Гб дискового пространства, за дополнительную плату его можно расширить.